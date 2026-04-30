Slovácké divadlo připravuje premiéru muzikálu S tebou mě baví svět

Slovácké divadlo uvede muzikál S tebou mě baví svět. Jde o první divadelní adaptaci stejnojmenné filmové komedie Marie Poledňákové. V Uherském Hradišti bude mít premiéru v sobotu 2. května večer. Diváci se mohou těšit na mnoho hudebních čísel i dětské herce, řekl dnes ČTK režisér a spoluautor novinky Radek Balaš.
"Chceme-li přenést nějakou filmovou látku na divadelní prkna, tak to musí dostat, a to tak, že v širokém objemu, nějaké významné bonusy," uvedl Balaš. V případě divadelního zpracování S tebou mě baví svět se podle něj jedná o přetavení původní komedie do plnohodnotného velkého muzikálu. Zazní v něm nejen písničky Sladké mámení a Vzhůru k výškám známé z filmu, ale podle režiséra je součástí inscenace i dalších 15 hudebních čísel.
V představení se ve dvou alternacích objeví deset dětí, které Balaš vybíral se svými spolupracovníky v konkurzu z téměř 200 uchazečů. "Byl to velký risk, protože se říká, že děti a zvířata na jeviště nepatří. My jsme šli opačnou cestou, protože se domníváme, že dětský představitel vnáší do představení úplně jiný, nezaměnitelný druh energie, který dospělý herec zkrátka přinést nemůže. Děcka krásně hrají, mají svoje písničky, tančí těžké choreografie, někdy třeba s rekvizitami, takže to si myslím, že by diváky mohlo zaujmout, pobavit a já si myslím, že i dojmout," řekl režisér.
Hlavní role trojice tatínků vytvoří Lukáš Matěj, Jiří Hejcman a Tomáš Žilinský v alternaci s Tomášem Šulajem. "Hraji Michala, kterého hrál ve filmu Vašek Postránecký. Myslím, že to bude úsměvná komedie a že lidem dáme něco milého, kdy zapomenou na všechny problémy, které svět v současné době přináší," řekl Šulaj.
Dámské protějšky tatínků ztvární Pavlína Hejcmanová, Klára Vojtková a Kateřina Michejdová v alternaci s Ivanou Odehnalovou. "Mojí postavou je Gábina Bednářová. Je to zpěvačka na počátku své kariéry, zdá se být úspěšné kariéry, protože i jak tady na divadle, tak i ve filmu jsou scény prezentovány tak, že publikum šílí, když přijde na jeviště. Zkouší se to příjemně," uvedla Odehnalová.
Do dalších rolí obsadil režisér Davida Vaculíka, Terezu Novotnou, Kláru Ondrůškovou nebo Jitku Hlaváčovou. Písně z filmu v inscenaci doplní hity Marka Ztraceného i původní muzikálové skladby trojice Marcus Tran, Tomáš Kačo a Jakub Novotný. Hudební nastudování vznikalo pod dohledem korepetitora Petra Svozílka, autorkou choreografie je Leona Qaša Kvasnicová, scénu navrhl Nikola Tempír a kostýmy Samiha Melehová. Dramaturgyní je Iva Šulajová, s dětskými herci pracovala Terezie Gajdošová.