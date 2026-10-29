Slovácké divadlo uvede divadelní adaptaci von Trierova filmu Dogville

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti uvede divadelní adaptaci filmu Dogville dánského režiséra Larse von Triera. Morální podobenství o tom, že i milost má své hranice, režíruje Tereza Říhová. Ve srovnání se snímkem je na jevišti jiná scénografie, role vypravěče je rozdělena mezi všechny postavy a nejde tedy pouze o hlas jako ve filmu, řekla dnes novinářům Říhová. Letošní poslední premiéra uherskohradišťské scény je na programu v sobotu 31. října od 19:00.
Ústřední postavou příběhu je záhadná dívka Grace, která prchá před neznámým nebezpečím a přichází do fiktivního amerického městečka Dogville. Díky intelektuálovi Tomovi jí místní poskytnou azyl, brzy se však počáteční soucit a vstřícnost začnou měnit na zištnost, vypočítavost, nadřazenost a bezpráví. "Otázka toho, kde jsou hranice lidské důstojnosti a jak snadno je lze překročit, je otázka aktuální v každé době. A myslím, že v současné chvíli, ať už co se týče společenských nebo i politických změn ve světě, je o to aktuálnější," řekla Říhová.
Roli Grace ztvární herečka Klára Vojtková, která von Trierův film poprvé viděla v létě. "A to jsem se tedy zděsila, protože se mi nechtělo být katalyzátorem všeho toho hnusu. Docela dlouho mi trvalo, než jsem se přes to přenesla. Dokonce jednu z dětských rolí měla hrát moje dcerka a rozmyslela jsem si to. Vycouvala jsem z toho, protože jsem si říkala, že by nebylo dobré, aby u takového zkoušení byla. Je to prostě thriller pro dospělé," uvedla Vojtková.
Dogville považuje s ohledem na rozsah textu nebo fyzickou obtížnost své role za pravděpodobně nejnáročnější inscenaci, ve které kdy účinkovala. Grace podle ní přichází do městečka ve vypjaté situaci s nadějí, že vše bude lepší. "Dlouho se to tváří, že to tak opravdu je, že sama sebe získává, získává lidi okolo sebe, získává novou rodinu. Ale nedá žádné hranice k tomu, jak se s ní může zacházet. A ostatní zneužijí příležitosti. Takže se začnou dít věci, které jsou pro ni opravdu těžké a pak se to i v té postavě nějak zlomí," řekla herečka.
Roli Toma svěřila režisérka Pavlu Šupinovi. "Je to mladý kluk, syn lékaře v městečku, který se chopil role jakéhosi filozofa, dá se říct, a snaží se otevírat otázky morálky, nějakých vyšších cílů a probouzet v lidech duchovní rozměry," řekl Šupina. Velmi ho zajímá, jak bude ponurý příběh na diváky v divadle působit. "Jsem zvědavý na první reakce," doplnil herec.
Kromě Vojtkové a Šupiny se v inscenaci objeví David Vaculík, Daniel Gajdoš, Klára Ondrůšková, Pavlína a Jiří Hejcmanovi a další. Původní filmový scénář adaptoval pro divadelní jeviště Christian Lollike. Divadelníci využili překlad Michaely Weberové, autory výpravy jsou Jana Hauskrechtová a Josef Čihák, hudbu složil Matěj Štrunc, dramaturgyní je Iva Šulajová, videoprojekce pochází z dílny Jakuba Jíry. Představení je přístupné od 15 let.