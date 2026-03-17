Slovácké divadlo uvede hru Terapie s Nelou Boudovou, hrát se bude na poliklinice

Slovácké divadlo připravuje hru z terapeutického prostředí nazvanou Terapie. Jejím autorem je herec uherskohradišťské scény Josef Kubáník, spolu s ním se v novince objeví herečka Nela Boudová. Diváci inscenaci uvidí mimo divadelní budovu, hrát se bude na uherskohradišťské poliklinice. Premiéra je naplánovaná na konec května, sdělil dnes ČTK Kubáník.
V posledních letech se Kubáník z herecké profese stáhl. "Stojí za tím mé vyhoření, které mě z každodenního hereckého života vyřadilo, a teď pomalu přemýšlím, jestli už nastal čas se znovu nadechnout," uvedl Kubáník. Doplnil, že péče o vlastní duši ho přivedla k nápadu napsat hru z terapeutického prostředí.
Terapie je podle něj napínavým příběhem, který začíná nenápadně, běžným rozhovorem mezi terapeutkou a jejím klientem. Ten se ale postupně změní v souboj dvou osobností. "Pokud by si někdo myslel, že Terapie vypráví o mých osobních zkušenostech, tak se plete, jde o čistě fiktivní příběh, je v něm ale spousta situací, které se skutečně přihodily," řekl Kubáník.
Terapii se divadelníci rozhodli uvádět v prostředí uherskohradišťské polikliniky. "Dodá vyprávění úplně nový rozměr a jsme přesvědčení, že to bude rozměr velmi atraktivní," řekla ředitelka Slováckého divadla Libuše Habartová.
Věří, že diváci kromě silného tématu a netradičního místa ocení i jméno herečky, která vytvoří druhou hlavní roli. Publikum zná Boudovou z televizních seriálů a filmů. "Ta hra je napínavá a moc se mi líbí a také mě Jožka (Kubáník) baví jako člověk a těším se i na následnou besedu s diváky," řekla Boudová.
Premiéra Terapie je na programu 28. května. Pro velký zájem přidalo divadlo do prodeje i vstupenky na představení ve druhé polovině června. Mimo divadelní budovu na Tyršově náměstí uvádí uherskohradišťská scéna už několik let i další hry. Justiční drama Teror v jednací síni uherskohradišťského okresního soudu, ve třídě Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti pak komedii Úča musí pryč!