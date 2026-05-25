Slovácké divadlo uvede v poliklinice premiéru hry Terapie s Nelou Boudovou

Slovácké divadlo uvede ve čtvrtek 28. května od 19:00 premiéru hry Terapie. V příběhu terapeutky a jejího klienta hrají Nela Boudová a herec uherskohradišťské scény Josef Kubáník, který je autorem novinky. V druhé části večera si dvojice s diváky popovídá o duševním zdraví. Zájemci představení budou moci zhlédnout v budově polikliniky v Uherském Hradišti v ulici Josefa Stancla, sdělil dnes ČTK Kubáník.
Terapie podle tvůrců začíná nenápadně. Běžným rozhovorem, který se však postupně změní v souboj dvou osobností. "Když za mnou někdo přijde s dobře promyšleným nápadem, snadno zahořím. Hra Terapie měla od první verze nezpochybnitelný potenciál, Jožka (Josef) Kubáník psát umí. To se bude líbit, měl jsem jasno hned," řekl umělecký šéf Slováckého divadla Lukáš Kopecký, který hru režíruje.
Příležitost zahrát si terapeutku dostala Boudová na začátku února. "Když mi Jožka (Josef Kubáník) text poslal, říkala jsem si, že jezdit do Uherského Hradiště bude vzhledem k mému vytížení asi problém. Ale pak jsem si hru přečetla a věděla jsem, že do tohoto projektu rozhodně půjdu," řekla herečka.
Těší se i na debaty s diváky. "Moc ráda si povídám s lidmi a mám radost že probereme věci, které mnozí řeší, ale třeba nemají sílu o nich mluvit s odborníkem - jak pečovat o vztahy, kde vyhledat pomoc, když nám věci přerůstají přes hlavu, i jak mít sám sebe rád," uvedla Boudová.
V souvislosti s uvedením představení pociťuje jeho autor zvědavost i odpovědnost. "Vůči divákům, vůči paní Boudové i vůči tématu samotnému," řekl Kubáník. Coby divadelní herec se před diváky v novince vrací po čtyřech letech. "Za pauzou je mé vyhoření, sám budu pozorovat, co se mnou návrat před diváky udělá. Ideální by bylo, kdyby byl večer svým způsobem terapií pro každého," doplnil Kubáník.
Mimo divadelní budovu na Tyršově náměstí uvádí uherskohradišťská scéna už několik let i další hry. Justiční drama Teror v jednací síni uherskohradišťského okresního soudu, ve třídě Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti pak komedii Úča musí pryč!