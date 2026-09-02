Uherskohradišťské Slovácké divadlo uvede v sobotu premiéru inscenace Nebezpečné vztahy. Známé vyprávění o hříšných hrátkách francouzské aristokracie se dočkalo mnoha divadelních i filmových zpracování, pod názvem Valmont ho natočil i režisér Miloš Forman. Ovšem na hradišťských prknech se představí poprvé, sdělil ČTK mluvčí divadla Josef Kubáník. V pátek divadlo zahájí 82. sezonu průvodem městem, v němž budou postavy z aktuálních inscenací.
Průvod vyjde v 16:00 ze Slováckého divadla a vydá se přes Mariánské náměstí, Prostřední ulicí na Masarykovo náměstí. "Obyvatelé Uherského Hradiště se v něm potkají například s Limonádovým Joem v podání Jiřího Hejcmana, čeká je také oblíbená prostitutka z komedie Dva úplně nazí muži, kterou s velkým úspěchem ztvárňuje Petra Staňková, herečky v krojích z Gazdiny roby, s batůžky a lyžemi se připojí všech deset dětí z komedie S tebou mě baví svět a novinku Nebezpečné vztahy, která se dočká premiéry už v sobotu, bude reprezentovat Jakub Zelinka coby Valmont," uvedl vedoucí marketingu divadla Štěpán Goiš Pavlica.
"Doufáme, že toto setkání bude příjemným začátkem nové sezony Slováckého divadla, kdy se bude zpívat, hrát i tančit a jeden vylosovaný divák od nás dostane dvě vstupenky podle vlastního výběru," uvedla ředitelka divadla Libuše Habartová. Na Masarykově náměstí budou odtajněny tituly divadelní sezony 2027 a pokřtěno nové předplatné.
V sobotu divadlo uvede příběh plný milostných intrik Nebezpečné vztahy. "Krutost, s níž postavy přistupují k lidským citům, témata manipulace a přetvářky působí stále provokativně a aktuálně. Nešli jsme ale cestou démonické dvojice, jak ji ztvárnily mnohé adaptace. Klademe si otázky, jak se z člověka stane manipulátor," uvedl režisér Lukáš Kopecký.
"Kromě samotné dramatizace jsme vycházeli z Laclosovy eseje O ženách a jejich výchově a překvapilo nás, jak silně feministické názory už téměř před 250 lety zastával. Ale i když témata, která v inscenaci otvíráme, jsou výrazně současná, divákům zároveň nabídneme výpravnou kostýmní podívanou," uvedla dramaturgyně Jitka Šotkovská.
V hlavních rolích intrikánů se představí Pavlína Hejcmanová a Jakub Zelinka. Doplní je Tereza Novotná, Klára Ondrůšková, Natálie Rašín, Daniel Gajdoš, Petra Staňková, Monika Maláčová a Tomáš Tlučhoř.