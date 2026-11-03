Slovácké divadlo v Uherském Hradišti vstoupilo do stávkové pohotovosti. Jako důvod v dnes zveřejněném prohlášení uvedlo překotné prosazování zákona o financování veřejnoprávních institucí. Divadelníci se obávají i o budoucnost české kultury. Pod prohlášením jsou uvedena jména uměleckého šéfa uherskohradišťské scény Lukáše Kopeckého, dramaturgyň Jitky Šotkovské a Ivy Šulajové a mluvčí místní pobočky Herecké asociace při Slováckém divadle Terezy Novotné. Do stávkové pohotovosti vstoupili i členové uměleckého souboru Městského divadla Zlín.
"My, členové uměleckého souboru Slováckého divadla, vyjadřujeme podporu České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo) a dnešním dnem vstupujeme do stávkové pohotovosti. Stejně jako mnohé kulturní instituce a studenti vysokých škol jsme znepokojeni aktuálním politickým vývojem kolem překotného prosazování zákona o financování veřejnoprávních institucí. A také řadou nekompetentních a nepromyšlených zásahů do české kulturní scény ze strany Ministerstva kultury ČR," uvedli v prohlášení divadelníci.
Zástupci divadla vyjádřili solidaritu se zaměstnanci médií i dalších kulturních a veřejných institucí, kteří hájí profesní nezávislost, svobodu slova a principy veřejné služby. "Kulturní scéna tvoří nedělitelný celek: od velkých státních institucí, regionálních organizací až po ty nejmenší nezávislé projekty a časopisy. Jsme propojená síť, kde pád jednoho znamená oslabení všech. Jakýkoliv politický či ekonomický zásah do této rovnováhy neohrožuje pouze vybrané instituce, ale rozbíjí základy naší společné identity a svobodné společnosti," uvedli zástupci Slováckého divadla.
Veřejné a kulturní instituce podle nich nejsou majetkem těch, kdo zrovna vládnou, ale společným dědictvím všech. "Divadlo je místem dialogu a setkání a po otevřeném, partnerském a nenásilném dialogu také voláme. Zároveň vyzýváme všechny, komu záleží na podobě veřejného prostoru a demokratické společnosti, aby se k podpoře veřejnoprávních médií, kulturních institucí a studentů vysokých škol připojili," doplnili divadelníci.
Do stávkové pohotovosti vstoupili v pondělí i členové uměleckého souboru zlínského divadla. "Vyzýváme všechny, kterým není osud českého veřejného prostoru a svobodné společnosti lhostejný, aby vyjádřili svou podporu kulturním institucím, studentům a všem organizacím, které požadují demokratické, spravedlivé a důstojné spravování naší země," uvedli v prohlášení.
Do stávkové pohotovosti dnes vstoupila i brněnská divadla zřizovaná městem. Už dříve o zahájení stávkové pohotovosti informovalo také Městské divadlo Brno.
Vládní návrh počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků, převedením financování veřejnoprávních médií pod stát, obě veřejnoprávní média by navíc měla méně peněz. Opozice v tom spatřuje ohrožení nezávislosti médií. Podle vládního tábora však změna financování není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější provoz ČT a ČRo.