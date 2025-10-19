Tetičky se poctivě modlily a zahnaly déšť. Mařatické hody zalilo sluníčko

Pavel Stojar
  15:22
Tradiční hody s právem jsou jednou z nejvýznamnějších událostí folklorního roku na Slovácku. Konají se na podzim, aby symbolicky završily sklizeň a období hojnosti. Právě tento víkend se slavily hody v desítkách obcí na Uherskohradišťsku.

Dříve bývaly v každé obci v jiném termínu, což se ale pokusil změnit císař Josef II., který v roce 1787 vydal patent s doporučením slavit hody o třetí neděli v říjnu. Hody slavené třetí říjnovou neděli tak vstoupily do povědomí jako hody „císařské“.

Proto právě tento víkend slavily hody i v desítkách obcí na Slovácku. K těm nejvýpravnějším už tradičně patří oslavy v Mařaticích, což je místní část Uherského Hradiště.

Každý třetí víkend v říjnu ožívají Mařatice, místní část Uherského Hradiště, tradičními slováckými hody s právem. (18. říjen 2025)
Každý třetí víkend v říjnu ožívají Mařatice, místní část Uherského Hradiště, tradičními slováckými hody s právem. (18. říjen 2025)
Každý třetí víkend v říjnu ožívají Mařatice, místní část Uherského Hradiště, tradičními slováckými hody s právem. (18. říjen 2025)
Každý třetí víkend v říjnu ožívají Mařatice, místní část Uherského Hradiště, tradičními slováckými hody s právem. (18. říjen 2025)
11 fotografií

„Hodů byla o víkendu v okolí spousta. Ještě v sobotu ráno pršelo a počasí vypadalo všelijak. Nakonec se ukázalo, že se tetičky poctivě modlily a nakonec nám vymodlily pěkné počasí. Účast byla skutečně hojná,“ řekl s úsměvem Tomáš Zubr z Mařatic. Letos na něj čekala spousta povinností, protože jeho syna Tomáše zvolili jako takzvaného stárka.

Být rodičem stárka je velká čest, ale není to jen tak. Nese to s sebou spoustu povinností, zařizování a také nákladů. Vždyť u domu stárků se zastavuje celý hodový průvod. Nejprve je samozřejmě potřeba dům a jeho okolí náležitě ozdobit, nesmí chybět například hodová májka.

Slovácké hody míří na prestižní seznam tradic, je předstupněm pro UNESCO

Když krojovaná „chasa“ dorazí, vyvolávají stárky ven, tancuje se a zpívá. Všechny účastníky průvodu, stejně jako přihlížející, je potřeba náležitě pohostit. A pak se pokračuje k dalším stárkům. Ti jsou celkem čtyři, mladší hoch a děvče a o pár let starší pár.

Když průvod se stárky dorazí před místní kulturní zařízení, dojde k obřadu povolení hodů starostou. Právo pořádat hody symbolizuje bohatě ozdobený malý stromeček, který je po dobu hodů v držení stárků. Ti se tak stávají nejdůležitějšími postavami oslav.

Koronavirus mění tradice, někde kvůli rouškám raději ruší hodové zábavy

Po povolení hodů se zpívá a tančí na návsi. Program večer vrcholí hodovou zábavou s cimbálovkou. Obchůzky v ulicích pokračují i v neděli, stejně tak následuje nedělní zábava, která hody zakončuje.

Za organizací hodů v Mařaticích stojí zdejší spolek Mařaťané. „Je to parta lidí, kteří to mají perfektně zorganizované. Přesně ví, co má kde kdo zařizovat, co je potřeba objednat,“ zdůraznil Zubr.

Do jeho rodiny přijeli na návštěvu spolužáci a kamarádi ze Slovenska a nestačili se divit. „Byli šokováni, v tom dobrém smyslu slova, jak to prožíváme, jaká tady vládne pospolitost a jak si všichni s organizací hodů navzájem pomáháme,“ dodal tatínek stárka.

Večer šohaj, ráno šohaj

Podle něj je skvělé, jak si lidé v Mařaticích při hodech pomáhají. „Setkali jsme se s rodiči loňských stárků, kteří nám poradili, co vše zařídit. Stejně jako celá hodová parta kámošů. Zábava se táhle skoro do rána, ale oni byli v 9 ráno zase v kulturáku a uklízeli,“ řekl Zubr. „Jak se říká u nás na Slovácku: večer šohaj, ráno šohaj,“ dodal s úsměvem.

Tradicemi se na Uherskohradišťsku doslova žije. Rodina Tomáše Zubra je toho zářným příkladem. „Jsem folklorista, takže jsem tím vždy žil, žiju a pořád budu žít,“ zdůraznil.

Otec rodiny je primášem cimbálové muziky Olšava, na housle hraje i jeho syn, letošní stárek Tomáš. Folkloru se věnuje i mladší dcera. Lidovou muziku si u Zubrů pouští doma i v autě. Samozřejmostí je mít vlastní kroj, nebo i několik.

Moravské hody se vracejí, a to ve velkém. Folklor zažívá boom

Jak ale bylo vidět na hojné účasti v průvodu a na hodech, podobně to mají stovky zdejších lidí. Je tady silné folklorní podhoubí a chodit do folklorního souboru je pro místní děti naprostou samozřejmostí. A užívají si to.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Relativně neznámý český dokumentární film Dál nic je zpět. Platforma oprášila staronové dálniční téma

Spojnice mezi Prahou a Německem je dokončena. Tento měsíc proběhly poslední technické práce na tunelech Panenská a Libouchec. Podle dokumentaristů je proto ideální čas si zadiskutovat.

19. října 2025  17:41

Letošní Signal Festival opět nabídl proměnu města digitálním uměním.

vydáno 19. října 2025  17:37

Letošní Signal Festival opět nabídl proměnu města digitálním uměním.

vydáno 19. října 2025  17:36

Letošní Signal Festival opět nabídl proměnu města digitálním uměním.

vydáno 19. října 2025  17:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Odstávka lanovky na Sněžku začne 3. listopadu, pojede o víkendech a ve svátek

Pravidelná podzimní odstávka a údržba kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku začne v pondělí 3. listopadu a potrvá do pátku 5. prosince včetně. V...

19. října 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

Při hašení požáru bývalého pivovaru na okraji Klatov našli hasiči torzo muže

Při hašení sobotního večerního požáru bývalého pivovaru na okraji Klatov našli hasiči torzo muže. Klatovští kriminalisté nařídili soudní pitvu, řekl ČTK...

19. října 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

Hasiči našli při požáru bývalého pivovaru v Klatovech torzo muže

Při hašení sobotního večerního požáru bývalého pivovaru na okraji Klatov našli hasiči torzo muže. Klatovští kriminalisté nařídili soudní pitvu, řekl krajský policejní mluvčí Michal Schön. Škoda byla...

19. října 2025  9:42,  aktualizováno  15:34

Tetičky se poctivě modlily a zahnaly déšť. Mařatické hody zalilo sluníčko

Tradiční hody s právem jsou jednou z nejvýznamnějších událostí folklorního roku na Slovácku. Konají se na podzim, aby symbolicky završily sklizeň a období hojnosti. Právě tento víkend se slavily hody...

19. října 2025  15:22

Mejdan s Impulsem roztančil O2 arenu. Příští rok dorazí „striptérská skupina ze Smíchova“

Hudební show Mejdan s Impulsem 2025 včera opět naplnila O2 arenu energií a skvělou náladou. Na pódiu se vystřídala řada českých hvězd, které si s publikem užily večer plný hitů a překvapení.

19. října 2025  15:19

Dětské dopravní hřiště v Okružní ulici je po rekonstrukci

Na nové pomůcky a modernější vybavení láká po rekonstrukci dětské dopravní hřiště ve žďárské Okružní ulici. A více užít si jej může také veřejnost. Dříve totiž sportoviště využívaly hlavně školy a...

19. října 2025  14:41

Požár stodoly na Chrudimsku způsobil škodu přes milion korun, nikdo nebyl zraněn

Požár stodoly v obci Krásné na Chrudimsku, v části Chlum, v noci na dnešek způsobil škodu za 1,3 milionu korun. Nikdo nebyl zraněn. Ve stodole byla zemědělská...

19. října 2025  12:46,  aktualizováno  12:46

Sídliště Solidarita

Podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 19. října 2025  14:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.