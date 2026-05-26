Festival Slovácké léto v Uherském Hradišti nabídne i letos sport, hudbu a zábavu. Jeho 19. ročník je naplánovaný od 26. června do 5. července. Pořadatelé připravují sportovní turnaje pro profesionály i amatéry. Součástí hudebního programu jsou například vystoupení kapel Rybičky 48, Čechomor nebo Iné Kafe. V tiskové zprávě to ČTK za organizátory sdělila Petra Kučerová. Některé z koncertů budou benefiční.
Vystoupení skupiny Rybičky 48 spolu s předskokanem Zakázaný ovoce a domácí kapelou Rocksoar festival v pátek 26. června na Masarykově náměstí zahájí. Jako jediné bude placené, ostatních devět koncertů zůstane přístupných zdarma. "Fanoušci muziky se dále mohou těšit na své stálice, jako jsou Argema, Reflexy, Pokáč, Alkehol, Kapitán Demo, Iné Kafe nebo IMT Smile. Premiéru si na Slováckém létě odbude oblíbená kapela Čechomor a umělec Mikolas. Headlinery opět doplní oblíbené lokální kapely," uvedla Kučerová.
Připravovaný program na Kolejním nádvoří nabídne představení Den blbec v podání Divadla Pecka nebo stand-up One Knor Show pod názvem Jiná doba. Pořadatelé chystají také aktivity pro děti a speciální program pro ženy, ve kterém nechybí například jóga, cvičení pilates nebo tanec.
Každoročně je součástí přehlídky turnaj v plážovém volejbalu. Tentokrát do Uherského Hradiště zamíří Český pohár v beachvolejbalu, od 3. do 5. července se tedy ve městě představí nejlepší dvojice z celé republiky v kategorii mužů i žen. "Jde o nejvyšší kategorii turnaje, kterou je možné v rámci Slováckého léta nabídnout," uvedl ředitel turnaje Jakub Košík.
V souvislosti s elitním kláním pořadatelé po 18 letech nenabídnou tradiční otevřený turnaj pro veřejnost v různých výkonnostních kategoriích. "Věříme ale, že vrcholný turnaj republikové úrovně přinese ještě silnější sportovní zážitek a příležitost vidět beachvolejbal na té nejvyšší úrovni tento fakt příznivcům Slováckého léta bohatě vynahradí," uvedl zakladatel festivalu Marek Pochylý.
Pro všechny, kteří si chtějí plážový volejbal zahrát, zůstává v programu noční turnaj mixů. Sportovci se moho těšit i na běhy, plážovou házenou, plážový fotbal, šipky, workshop skoku přes švihadlo nebo pétanque. Podrobné informace najdou zájemci na webových stránkách přehlídky.