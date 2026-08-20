Slovácké muzeum představí tvorbu výtvarnice a scénografky Evy Blahové

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti představí tvorbu výtvarnice a scénografky Evy Blahové. Slavnostní zahájení interaktivní výstavy s názvem Pletky s anděly je naplánované na čtvrtek 27. srpna od 17:00. Návštěvníci uvidí pletená, háčkovaná a další výtvarná díla, která propojují textil s principy divadelní scénografie. Atmosféru výstavy doplní verše Jana Skácela a Bohuslava Reynka i biblické texty, sdělila dnes ČTK mluvčí muzea Zuzana Hoffmannová.
Výstava podle autorky vzniká postupně několik let. "Stejně jako její jednotlivé objekty se proměňuje i okruh lidí, kteří se na ní podílejí. Do Pletek s anděly se od začátku zapojovaly seniorky, umělci i žáci ZUŠ z Veselí nad Moravou," řekla Blahová.
Právě spolupráce a zapojení lidí z různých prostředí jsou pro její tvorbu charakteristické. V Uherském Hradišti se autorka tímto způsobem představila už v roce 2019 projektem Pleteme město, který propojil výtvarnou tvorbu s veřejným prostorem a jeho obyvateli. Podobně se i Pletky s anděly postupně rozrůstají o nová díla a spolupráce.
"Baví mě, když věci nevznikají jen v ateliéru, ale dostávají se mezi lidi. Když se do jejich vzniku mohou zapojit další ruce a každý do nich přidá něco svého. Pletky s anděly proto nejsou úplně uzavřená výstava – pořád se mohou proměňovat a růst," doplnila Blahová.
Výstava je podle muzejníků určena celé rodině. "Některé exponáty je možné nejen pozorovat, ale také si je vyzkoušet. Připraveny jsou andělské karty, kostýmy, možnost vyšít si vlastního anděla nebo napsat své přání. Výstava tak zve návštěvníky, aby se na chvíli zastavili, pohráli si a nechali se vtáhnout do její poetické atmosféry," uvedla Hoffmannová.
Blahová vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, poté scénografii alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU a kostýmní design na Accademia di Belle Arti di Brera v Miláně. Jako výtvarnice spolupracovala mimo jiné se Západočeským divadlem v Chebu, Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích, divadlem Ponec nebo s Českou televizí. Její tvorbu mohli lidé vidět také na zámku Kačina na Kutnohorsku, v Praze nebo v portugalském pohoří Serra de Arga.
Výstava bude v hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti přístupná do 18. října. Připraven k ní bude i vzdělávací program.