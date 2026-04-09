Slovácké muzeum představuje kariéru olympijského vítěze Josefa Panáčka

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti představuje ode dneška sportovní kariéru Josefa Panáčka. V roce 1976 se stal olympijským vítězem a o čtyři roky později mistrem Evropy ve skeetu, tedy disciplíně sportovní střelby, při níž střelci brokovnicí sestřelují letící terče. Výstava pojmenovaná Zlatá trefa potrvá do 12. července, sdělila ČTK mluvčí muzea Zuzana Hoffmannová.
Ve Slováckém muzeu jsou uloženy stovky předmětů z Panáčkovy pozůstalosti. Jsou mezi nimi medaile, poháry, startovní čísla, reprezentační dresy, startovací a výsledkové listiny, suvenýry, korespondence a více než 6000 fotografií, z podstatné části osobního charakteru. "Výstava jej chce přiblížit nejen jako úspěšného střelce, olympijského vítěze a mistra Evropy, ale také jako myslivce, atleta, legendu a manžela," řekl historik Pavel Portl, který je autorem výstavy.
Spolu se třemi bratry a dvěma sestrami vyrůstal Panáček ve Starém Městě na Uherskohradišťsku, kde se 8. září 1937 narodil. Jeho otec provozoval autodopravu, matka se starala o domácnost. Za války, kdy jim bylo auto zabaveno, začal otec pracovat ve staroměstském cukrovaru. "Právě zde došlo k tragédii. V dubnu roku 1945 přišel malý Josef se starší sestrou a dalšími lidmi pro cukr právě ve chvíli, kdy byl areál cukrovaru bombardován sovětským náletem. Během něj zemřelo 29 lidí, mezi nimiž byla i Josefova sestra," uvedla Hoffmannová.
V roce 1952 nastoupil Panáček do učení na soustružníka v Hradci Králové, kde se také začal věnovat atletice. "Po dvou letech se vrátil domů a začal pracovat v tupeské firmě na výrobu pásových dopravníků. Po základní vojenské službě v roce 1958 byl přijat do nástrojárny národního podniku Mikrotechna. Zde se seznámil se svojí budoucí ženou Zdeňkou a v té době také začal trénovat na střelnici nedaleko Salaše," uvedla mluvčí.
Od pistole Panáček poměrně brzy přešel k brokovnici a k disciplíně skeet. V roce 1967 se poprvé probojoval na mistrovství republiky, kde obsadil páté místo. "Jako reprezentant ČSSR získal celkem osm medailí na mezinárodních soutěžích. Tou nejcennější je bezpochyby zlatá z olympijských her v Montrealu v roce 1976. Sportovní kariéru ukončil roku 1983 a stal se trenérem ve svém domovském klubu Rudá hvězda Brno," doplnila Hoffmannová.
Z pozice trenéra vedl Panáček československé střelce například na letních olympijských hrách v Barceloně v roce 1992. Několik let po odchodu do penze se přestěhoval do Salaše na Uherskohradišťsku. Nadále se věnoval myslivosti a střelbě a působil jako správce salašské střelnice. Zemřel 5. dubna 2022.