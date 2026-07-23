Slovácké muzeum představuje tvorbu výtvarnice Boženy Augustínové

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti představuje ode dneška tvorbu Boženy Augustínové (1939–2005). Patřila k nejvýraznějším osobnostem československého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Výstava vznikla na základě daru, který muzeum v roce 2024 získalo od jejích synů, malířů Andreje a Martina Augustínových. Instituci věnovali rozsáhlou pozůstalost po své matce, čímž umožnili představit její dílo v širším kontextu veřejnosti, sdělila ČTK mluvčí muzea Zuzana Hoffmannová.
Rodačka z Topolné na Uherskohradišťsku a absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti žila od roku 1958 na Slovensku. Přesto nikdy nepřestala udržovat úzké vazby s rodnou Moravu, kam se pravidelně vracela a kde si po celý život zachovala řadu osobních i profesních kontaktů. "Více než čtyři desetiletí se věnovala různým výtvarným disciplínám a stála u zrodu Klubu textilních výtvarníků Arttex. Její odkaz dodnes připomíná také prestižní mezinárodní trienále Textile Art of Today, které navazuje na hodnoty a myšlenky, jež spoluutvářela," řekla kurátorka výstavy Petra Baroňová.
Ve své tvorbě Augustínová podle muzejníků citlivě propojovala poezii, imaginaci a lidský příběh. "Významně se prosadila zejména v oblasti netkaného textilu – artprotisu a arttexu – stejně jako v grafice, ilustraci a malbě. Její figurální kompozice a portréty vynikají jemnou senzualitou, snovou atmosférou a hlubokou humanitou. Díla oslovují diváka svou křehkostí i nadčasovostí a otevírají prostor pro osobní interpretaci," uvedla Hoffmannová.
Výstava v hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech potrvá do 8. listopadu. Doplní ji několik doprovodných akcí, mezi které budou patřit i komentované prohlídky.