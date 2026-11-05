Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vystavuje staré vánoční pohlednice

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vystavuje ode dneška staré vánoční pohlednice. Pocházejí ze sbírky Františky Bayerové Vojancové. Výstava pojmenovaná Vánoční pozdravy od Fanynky přibližuje i její životní osudy. V hlavní budově muzea ve Smetanových sadech si ji zájemci budou moci prohlédnout do 10. ledna příštího roku, sdělila ČTK mluvčí muzea Zuzana Hoffmannová.
Na historických pohlednicích se objevují zasněžené krajiny se zvířaty, chaloupky s kouřícími komíny, kostely zářící do zimní noci i výjevy ze zimních radovánek dětí a dospělých. Nechybějí ani motivy spojené s příběhem narození Ježíše. Každý z těchto obrazů přibližuje atmosféru Vánoc, jakou si lidé před desítkami let přáli sdílet se svými blízkými.
Výstava zároveň představuje historii vánočních přání, jejíž počátky sahají do 40. let 19. století ve Velké Británii. "S jejich vznikem je spojován státní úředník Henry Cole, který kvůli množství vánoční korespondence nestíhal odpovídat na všechny dopisy. Nechal proto vytvořit a vytisknout vánoční přání v podobě kartičky. Z původně praktického řešení se postupně stala tradice, která se rozšířila do mnoha zemí světa," řekl kurátor výstavy Pavel Portl.
Návštěvníky výstava seznámí také s tím, proč se na anglických vánočních pohlednicích často objevuje červenka. Dozvědí se i to, kdo vytvořil ilustraci pro první vánoční pohlednici vydanou UNICEF nebo kdy vznikla první poštovní známka s vánoční tematikou.
Františka Bayerová Vojancová se narodila 1. ledna 1890 v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku do rodiny obuvníka Jana Bayera. "Její život výrazně poznamenala první světová válka, během níž přišla o partnera. Jako válečná vdova zůstala sama s malým synem Vlastíkem a otevřela si trafiku v tehdejší Kaunicově ulici, dnešní Moravské ulici, kde její otec provozoval obuvnickou dílnu," uvedla Hoffmannová.
Vedle tabáku a kuřáckých potřeb prodávala také pohlednice, které ji natolik zaujaly, že je začala sbírat a ukládat do alb. "Díky této zálibě se dochovalo pět alb obsahujících několik set pohlednic a cigaretových kartiček s fotografiemi populárních herců a hereček meziválečného období. Mezi nimi nechybějí ani vánoční pozdravy, které dnes představují cenné svědectví o dobové výtvarné podobě vánočních přání i tehdejších představách o Vánocích," doplnila mluvčí.