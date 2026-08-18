Slovácké slavnosti vína nabídnou ochutnávky, přehlídku krojů, hudbu i řemesla

Ochutnávky vín, průvod s přehlídkou krojů, folklorní vystoupení, řemesla i jarmark nabídne 23. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek. V Uherském Hradišti bude od 11. do 13. září. Akce se zúčastní tisíce lidí v krojích, do města by měly znovu dorazit desítky tisíc návštěvníků. Novinářům to dnes řekli ředitelka pořádajícího Klubu kultury Uherské Hradiště Anna Stránská a starosta města Stanislav Blaha (ODS). Většina programu je zdarma.
Slavnosti jsou podle starosty největší kulturní událostí v Uherském Hradišti. "Akce si za dobu své existence, to znamená 23 let, vybudovala skutečně velmi pestrou množinu návštěvníků. Přicházejí samozřejmě místní, přijíždějí lidé z širokého okolí," řekl Blaha.
Vinaři, jarmarečníci a lidoví řemeslníci budou nabízet zboží přibližně ve 300 stáncích. Pro kulturní vystoupení připravují organizátoři několik pódií a stanovišť. Slavnosti začnou v pátek 11. září na Masarykově náměstí, kde od 20:00 vystoupí slovenský lidový orchestr Zlaté husle. Sobotní a nedělní program nabídne jarmark, vystoupení folklorních souborů, cimbálových muzik, dechových hudeb, pěveckých sborů i hudebních a tanečních skupin.
Jedním z vrcholů slavností bude v sobotu dopoledne průvod krojovaných účastníků, kterých každoročně bývá několik tisíc. Do Uherského Hradiště se sjedou přibližně ze 70 měst a obcí v okolí. Krojované průvody mají podle Stránské na Slovácku dlouhou historii. "Je skvělé pozorovat, jak každoročně dokážou přitáhnout lidi k tradicím. Celý rok se na to připravují," řekla Stránská.
V sobotu odpoledne budou moci zájemci vyrazit na tradiční putování Vinohradskou ulicí. Návštěvníkům tam bude k dispozici přibližně 20 venkovních stanovišť s nabídkou vína. Atmosféru doplní šest cimbálových muzik a další multižánrová hudební uskupení. Jednou z letošních novinek slavností bude sobotní promítání krátkých filmů ze Slovácka a snímku Vězení dějin o uherskohradišťské věznici v kině Hvězda.
Po dobu konání slavností bude možné navštívit i 22 památek. Lidé budou mít jednu z posledních možností prohlédnout si věznici před její rekonstrukcí. Otevřená bude i budova Staré radnice v Prostřední ulici, jezuitská kolej, kaple svatého Šebestiána a svaté Alžběty nebo bývalý justiční palác. Část z těchto památek je běžně nepřístupná. V některých z nich se navíc uskuteční koncerty, účast je nutné si zarezervovat. Kompletní program a další informace k slavnostem jsou na webových stránkách.
Po dobu konání slavnostního průvodu budou v sobotu od 09:00 do 12:00 uzavřeny pro dopravu Sokolovská a Všehrdova ulice a také Palackého náměstí. Od pátečního odpoledne zůstanou až do neděle pro motoristy zavřené Poštovní a Nádražní ulice a Masarykovo náměstí. V sobotu je nutné počítat také s uzavírkou Vinohradské ulice.