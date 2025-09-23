Konec legendy. Ve Zlíně začala demolice Šmoulího města, zmizí do konce roku

Celý pozemek je obehnaný plotem a z dříve plných restaurací a barů zůstaly jen prázdné budovy. I ty ale budou už brzy minulostí. Začíná totiž demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Bývalí návštěvníci vše sledují jen zpovzdálí.
Vyklízením budov začala demolice Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně....

Vyklízením budov začala demolice Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně. (23. září 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Vyklízením budov začala demolice Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně....
Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy (listopad 2023)
Provozovny ve Šmoulím městě na Jižních Svazích postupně mizí. (květen 2025)
Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne komplex s...
Bourání má být hotové do 11. prosince a vyjde na 3,6 milionu korun bez DPH. Firma převzala staveniště již minulý týden a její pracovníci vynášeli z provozoven vybavení a další věci. Ve vyklízení pokračují i teď, zároveň už využívají ruční mechanizaci a sbíjecí kladiva.

Vyklízením budov začala demolice Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně. (23. září 2025)
Vyklízením budov začala demolice Šmoulího města na Jižních Svazích ve Zlíně. (23. září 2025)
Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy (listopad 2023)
Provozovny ve Šmoulím městě na Jižních Svazích postupně mizí. (květen 2025)
„Následně během čtrnácti dnů přibude těžká mechanizace a demolice bude pokračovat pomocí demoličního bagru, demoličních nůžek a kleští,“ vysvětlil Daniel Rosa ze stavební firmy Trepart. „Práce by měly trvat tři měsíce a ta nejhlučnější část bude právě teď v následujících čtyřech týdnech,“ doplnil.

Podle něj jde o standardní jednopodlažní nepodsklepené budovy různých konstrukcí a materiálů. Bourací práce se uskuteční vždy dopoledne a odpoledne, aby hluk nerušil obyvatele sídliště. Stavebníci se chtějí také vyhnout práci o víkendech.

Nový Čech jako nové společenské centrum

Až demolice skončí, předá město pozemek vizovické firmě Koma Modular, která by zde měla multifunkční centrum nazvané Nový Čech postavit do roka a půl.

Šmoulí město půjde k zemi během června, na sídlišti stálo od 90. let

„Název není definitivní, možná se ještě promění. Je také možné, že k tomu připravíme soutěž nebo diskusi,“ naznačil zlínský náměstek primátora Pavel Brada.

Pro výstavbu použije firma modulární systém. „Budovu jsme chtěli otevřít lidem, proto jsme zvolili koncept průchozího atria se srdcem – lampionem – uprostřed, který je dominantou celého objektu,“ přiblížil majitel společnosti Koma Modular Stanislav Martinec.

Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne komplex s názvem Nový Čech. Postaví jej společnost Koma Modular. (březen 2025)

V novém objektu bude kavárna, restaurace, galerie, ateliér, kreativní dílny či místo pro různé aktivity jako cvičení jógy, dětské kroužky, výuku jazyků nebo letní kino.

„Předpokládáme, že se toto místo stane centrem Jižních Svahů, pro tuto lokalitu to bude přesně to, co jí chybí. Bude to vůbec největší modulární město v České republice. Myslím, že zde vznikne jedna z největších atrakcí celého Zlína,“ sdělil Brada.

Počkejte, až tu bude pivo za stovku! Hospodští bourání Šmoulího města obrečeli

Město v tomto případě postupuje systém PPP. „My připravíme a nabídneme pozemek do nějakého typu pronájmu a investor zajistí investici a dlouhodobý provoz,“ přiblížil náměstek. Po zprovoznění centra by se měl o náplň postarat projektový tým.

Nostalgie z devadesátek

Původní Šmoulí město vzniklo na počátku 90. let a tvořil jej komplex pětadvaceti staveb. Postupně ale začaly chátrat a v posledních letech už fungovala jen část areálu, kde byly pizzerie, bary či herna.

Město před dvěma roky vyhlásilo veřejnou soutěž na nové využití pozemků, do níž se přihlásili také tehdejší provozovatelé budov v lokalitě, kterou chtěli modernizovat. Vyhrála však Koma Modular.









