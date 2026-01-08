Šmoulí město zmizelo ze sídliště Jižní Svahy, nahradí ho budova z modulů

Milan Libiger
  9:22aktualizováno  9:22
Prostor v centrální části Jižních Svahů je dnes obehnaný plotem, za nímž je jenom prázdný prostor. Přesněji řečeno jsou tam dvě mobilní buňky a násep zeminy. Jinak nic, pouze vítr. Po přibližně 30 letech odsud zmizely přízemní budovy, v nichž byly především restaurace a bary. Nahradí je nová budova z modulů.

Šmoulí město, které lidé s oblibou od 90. let minulého století navštěvovali, se stalo minulostí. „Máme dokončené kompletní demolice, a to jak všech objektů, tak opěrných zdí a základových konstrukcí,“ hlásil Daniel Rosa, člen představenstva firmy Trepart, která demolici provádí.

Práce, které začaly v září, měly původně skončit do poloviny prosince minulého roku, ale o něco se natáhly. Více času zabrala třeba demolice zpevněných ploch, které byly pevnější, než se čekalo.

Na Jižních Svazích ve Zlíně skončila demolice tzv. Šmoulího města. (leden 2026)
Na Jižních Svazích ve Zlíně skončila demolice tzv. Šmoulího města. (leden 2026)
Na Jižních Svazích ve Zlíně skončila demolice tzv. Šmoulího města. (leden 2026)
Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy (listopad 2023)
12 fotografií

Zřejmě i proto, že na místě dříve stávala také panelárna. Těžká technika s hydraulickým kladivem si i s tím ovšem poradila. Demolovat nízké domky bylo výrazně jednodušší.

Z místa celkově odjelo 175 nákladních aut s nejrůznějším stavebním odpadem, jehož téměř polovinu tvořily betonové části a třetinu suť.

„Zbývají nám dokončit závěrečné nedodělky, jako je odstranění křovin a finální úklid. Tyto činnosti budou provedeny do 15. ledna,“ upřesnil Rosa.

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

„Během čtrnácti dnů bude pozemek po demolici předán městu. A do měsíce od jeho vyčistění ho máme předat společnosti Koma k realizaci jejich projektu,“ poznamenal primátor Jiří Korec. „Ve smlouvě má stanovené termíny, které se odvíjejí od získání stavebního povolení,“ doplnil.

Společnost Koma Modular na místě postaví nový, víceúčelový objekt z mobilních buněk. Jeho název má být Nový Čech.

Zkušební provoz od září 2027?

„Dopracováváme projekt pro stavební povolení a podle časového harmonogramu bychom na přelomu roku 2026 a 2027 chtěli začít stavět. Samozřejmě pokud získáme stavební povolení, což bude klíčové,“ sdělila marketingová ředitelka Komy Marie Schüller.

Koma chce o povolení požádat na jaře a mít ho do půl roku. Pokud to nestihne, posune termín zahájení prací i otevření. Zkušební provoz hodlá spustit v září 2027, oficiální zahájení má naplánováno na konec roku. Výstavba má zabrat přibližně půl roku. Nebude složitá, neboť bude z mobilních buněk.

Počkejte, až tu bude pivo za stovku! Hospodští bourání Šmoulího města obrečeli

V novém objektu, který bude stát kolem 100 milionů korun, by mohly být kavárny, restaurace, galerie, ateliéry, kreativní dílny či místo pro různé aktivity jako cvičení jógy, dětské kroužky, výuka jazyků nebo letní kino. Má nabízet pestrou škálu služeb a fungovat po celý den.

Přesnou náplň bude firma řešit během letošního roku. Ptát se chce i lidí z okolí, aby věděla, co by si tam přáli. Otázkou je, co bude s pozemkem, než Koma začne stavět. „Nechceme ho zpřístupnit, protože není bezpečný. Řešíme jeho provizorní využití,“ naznačila Schüller.

Provozovatelé Šmoulího města zavírali své podniky velmi neradi. Někteří říkali, že v novém objektu budou velmi vysoké ceny, aby se firmě investice vrátila.

Modulový dům jako inspirace

Navrhli také svůj plán úprav, ale město vybralo v architektonické soutěži návrh Komy Modular, která podle Schüller nebere tuto akci jako ryze komerční aktivitu. Řekla, že projekt musí být udržitelný také po ekonomické stránce, ale není primárně zaměřený na zisk.

Město navíc věří, že tím atraktivní pozemek výrazně více zhodnotí a že služby budou na vyšší úrovni, což bude přitahovat nejen obyvatele z okolních domů.

„Budeme tady mít delegace z jiných měst, které se budou dívat na to, jak se dá z modulů postavit něco zajímavého a smysluplného s multifunkčním využitím,“ očekává náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města a územní rozvoj.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představí Tomáš Mikyska.

Ústecký stavební úřad nepovolil centrum pro závislé v obytné zóně

ilustrační snímek

Ústecký stavební úřad nepovolil zřídit centrum pro závislé v obytné zóně ve Staré ulici v Ústí nad Labem, zjistila ČTK. Centrum, které dosud sídlí ve Velké...

8. ledna 2026  9:59,  aktualizováno  9:59

VIDEO: Urputná kachna blokovala dopravu, strážníci s podběrákem si na ní došlápli

Kačena blokovala silnici v části Znojma (7. ledna 2026)

Silnici v části Znojma si před pár dny oblíbila kachna a nemínila z ní odletět pryč. Když už ji někdo vyplašil, po chvíli se vrátila zpět a opět se neohroženě producírovala klidně i středem vozovky....

8. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Policie našla matku mrtvého novorozence. Případ vyšetřuje jako usmrcení z nedbalosti

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Policisté se zabývají případem mrtvého novorozence nalezeného v Martinicích na Příbramsku pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Zjistili matku dítěte, ve čtvrtek je naplánována soudní pitva ke...

8. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Finále Champions Cupu doma. Vítkovické Rytířky vyzvou v RT Torax Aréně Thorengruppen

Florbalistky 1. SC NATIOS Vítkovice .

Ostrava uvidí další velké florbalové finále Po velkém diplomatickém úsilí představitelů oddílu 1. SC NATIOS Vítkovice a Českého florbalu se povedlo získat pořádání finále Champions Cupu 2026 do rukou...

8. ledna 2026  11:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecký kraj nabízí novou sociální službu zaměřenou na zvládání vzteku

ilustrační snímek

Sociální službu zaměřenou na efektivní zvládání vzteku, násilného chování a nepříznivých životních situací nabízí nově Liberecký kraj. Ve spolupráci s Centrem...

8. ledna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Dreame představuje na CES 2026 nové mini LED televizory Aura pro filmové nadšence i gamery

8. ledna 2026  11:11

Mrazivé počasí plní noclehárny v Ostravě, bezdomovci spí i na židli

Zimní program je v ostravském Charitním domě sv. Benedikta Labre připraven.

V celoročně otevřené noclehárně mají zcela plno a ještě přidávají židle, v zimním krizovém nočním centru zbývá jen pár posledních míst. Zájem o nouzové noclehárny Charity Ostrava s klesajícími...

8. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

KVÍZ: Jak dobře znáte mráz?

Mráz kouzlil

Je vám zima už při pohledu na teploměr? Nebo jste zimní tvrďák, kterého nerozhodí ani −15 °C? Připravili jsme kvíz plný rekordů, bizarností a mrazivých faktů. Uvidíme, kdo z vás je polární...

vydáno 8. ledna 2026

Muž zvonil na souseda, aby ztišil hudbu. Ten mu otevřel se samopalem v ruce

Podezřelého se samopalem na zádech a nožem v ruce policisté zadrželi na chodbě...

Nepříjemné překvapení čekalo na muže v Pardubicích, který šel zazvonit na souseda s žádostí, aby ztišil hlasitou hudbu. Ten mu přišel otevřít se samopalem v roce, byl opilý i zfetovaný.

8. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Mladistvý vrah prodavaček v Hradci jde na devět let do vězení, soud potvrdil i detenci

U hradeckého krajského soudu mladík čelí obžalobě z vraždy prodavaček v Hradci...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci.

8. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  10:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem

ilustrační snímek

Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku propustilo, proti čemuž se Wittnerová ohradila u soudu. Všechny procesy vyhrála, teď verdikty potvrdil i...

8. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:46

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...

8. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.