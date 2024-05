Zlín už má jasno, jak se promění Šmoulí město. Výsledek soutěže zveřejní v červnu

„Myslel jsem, že soutěž bude vyrovnanější. Vítěz je jednoznačný, pokud jde o kvalitu zpracování,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, který má v kompetenci majetek města. „Vyhotoví se ještě rozhodnutí a jeho odborné odůvodnění. Potom výsledky zveřejníme,“ doplnil.

Návrhy posoudila hodnoticí komise složená z úředníků i politiků radnice, s jejím doporučením projdou také majetkovou komisí a městskou radou. Do soutěže se přihlásil i spolek Šmoulí město Zlín, který tvoří provozovatelé tamních podniků, převážně restaurací.

Město s vítězem podepíše smlouvu o nájmu pozemků na dvacet let. Jedná se o plochu přibližně 5 600 metrů čtverečních.

Pokud nájemci neuspějí, budou končit

Brada očekával, že by nabídek mohlo přijít více. A to i s ohledem na to, že nové využití městských pozemků mělo před vypsáním soutěže letos v únoru poměrně velkou publicitu. Provozovatelé se snažili s městem dohodnout na tom, aby soutěž nevypisovalo s tím, že provozovny zůstanou zachované a upraví si je sami za své peníze. Sepsali v tomto smyslu i petici. Radní ji však odmítli.

„Říkal jsem si, že by mohly přijít tři čtyři nabídky,“ nastínil Brada. „Na druhou stranu mě ale nepřekvapuje, že byly jen dvě. Víme, jaké jsou dnes úrokové sazby, náklady stavebních prací, klesá kupní síla obyvatel, navíc nestavíte na svém pozemku. To jsou důležité faktory,“ doplnil.

Město chtělo tento týden dát výpověď jednomu provozovateli ve svých prostorách. Radní nakonec tento bod neprojednali. Budou věc řešit až po vyhlášení výsledků soutěže. Pokud neuspějí provozovatelé ze Šmoulího města se svým návrhem, budou muset místo opustit a stavby zřejmě odstranit na vlastní náklady.

Většinou jednopodlažní objekty ve Šmoulím městě vznikly v 90. letech minulého století. V současné době prostor nevypadá příliš vlídně a radnice chce lokalitu lépe využít.