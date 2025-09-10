Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

Petr Skácel
  9:02aktualizováno  9:02
Příští týden odstartuje demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality plné barů, restaurací a dalších služeb na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Nahradí jej nový multifunkční objekt nazvaný Nový Čech, který zde postaví firma Koma Modular. Projekt připravila společně s architekty Chybik+Krištof.
Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy (listopad 2023)

Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy (listopad 2023) | foto: Jan Salač MAFRAMAFRA

Provozovny ve Šmoulím městě na Jižních Svazích postupně vyklízejí. (květen 2025)
Provozovny ve Šmoulím městě na Jižních Svazích postupně vyklízejí. I Zdeněk...
Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne komplex s...
Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne komplex s...
5 fotografií

„Nové centrum bude multifunkčním prostorem, jehož jednotlivé části a moduly budou sloužit pro gastro provozy či výstavní a tvořivou část s dílnami nebo co-workingovým centrem. Náměstí uprostřed s mobilními moduly se dokáže přizpůsobit plánovaným akcím a kulturním představením,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Místo Šmoulího města vznikne Nový Čech. Nabídne sport, posezení i kulturu

V centru by měly vzniknout kavárny, restaurace, galerie, ateliér, kreativní dílny, design market nebo místo pro cvičení jógy a hlídání dětí. Naplánované jsou také prostory pro letní kino, zájmové kroužky dětí či výuku jazyků.

„Vítězný návrh výrazně zlepšuje nabídku služeb v lokalitě Jižní Svahy a znamená i zásadní kvalitativní posun této lokality,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.

Šmoulí město na zlínském sídlišti Jižní Svahy (listopad 2023)
Provozovny ve Šmoulím městě na Jižních Svazích postupně vyklízejí. (květen 2025)
Provozovny ve Šmoulím městě na Jižních Svazích postupně vyklízejí. I Zdeněk Černoch svoji. (květen 2025)
Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne komplex s názvem Nový Čech. Postaví jej společnost Koma Modular. (březen 2025)
5 fotografií

Původní Šmoulí město vzniklo na počátku 90. let a tvořil jej komplex 25 staveb. Tehdejší vedení města tím chtělo vyřešit nedostatek drobných provozoven ve Zlíně.

„Ve Šmoulím městě působily od devadesátých let nejrůznější prodejny, například ovoce a zeleniny či galanterie. Po celou dobu tam byla třeba pizzerie. Postupně ale získaly převahu bary a hospody, v posledních letech vznikla i herna,“ podotkl Korec.

Počkejte, až tu bude pivo za stovku! Hospodští bourání Šmoulího města obrečeli

Existence staveb byla v roce 2004 prodloužena na dobu neurčitou, stav celé lokality se ale postupně zhoršoval. Vedení Zlína ji začalo řešit před dvěma lety a poté vyhlásilo veřejnou soutěž na nové využití pozemků. Přihlásil se do ní spolek stávajících vlastníků Šmoulí město Zlín, který chtěl budovy modernizovat, a společnost Koma Modular.

Jižní Svahy získají nové společenské centrum

„Vzhledem k velmi kvalitnímu konceptu a vysoké investici do budování nového společenského centra Jižních Svahů dala rada města na doporučení výběrové komise přednost nabídce společnosti Koma Modular,“ shrnul Brada.

Město pak rozeslalo výpovědi nájemních smluv na pozemky, na nichž stávající stavby stojí. Vlastníkům objektů nabídlo převzetí vlastnictví s tím, že zajistí demolici objektů a do konce loňského roku je získalo všechny. Bourací práce potrvají do poloviny prosince.

29. května 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí

Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké...

10. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Sdílená elektrokola od nextbiku jezdí na Berounsku už pět let a trhají celostátní rekordy

10. září 2025  9:16

Proměny centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Akko představuje na veletrhu IFA 2025 klávesnici Year of the Snake a urychluje svou globální strategii magnetických spínačů

10. září 2025  9:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

Příští týden odstartuje demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality plné barů, restaurací a dalších služeb na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Nahradí jej nový multifunkční objekt...

10. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Nový holicí strojek BRAUN Series 9 Pro+ - ještě lepší technologie pro dokonale hladké oholení

10. září 2025  8:53

Akademie vzdělávání: nový program Svazu pro obce a města

10. září 2025  8:51

Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky...

10. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Vycházející hvězda ASTRAUX zazářila na veletrhu IFA v Berlíně a urychlila expanzi na klíčové trhy EU

10. září 2025  8:41

Zájem rodičů o výživu batolat roste - téměř o 40 % více než loni. NutriCHEQ pokračuje

10. září 2025  8:35

IFA 2025: Dreame představuje v Evropě nové kuchyňské spotřebiče pro praktický život plný chuti

10. září 2025  8:30

16. Mezinárodní Job Days lékařství a zdraví - kariérní dny

10. září 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.