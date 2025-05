Tragická smrt uznávaného sochaře. Proč si Igor Kitzberger vzal život?

17:22

V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku vyvolala šok tragická smrt uznávaného sochaře a oblíbeného galeristy Igora Kitzbergera. Rozhodl se sám ukončit svůj život 30. dubna, koncem května by se dožil 62 let. Zatím není zcela jasné, co ho k tomuto rozhodnutí vedlo.