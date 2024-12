U zlínské sokolovny se zase bude sportovat, vznikla tam nová hřiště i tribuna

Vznikla dvě hřiště s umělou trávou pro malou kopanou a jedno s víceúčelovým umělým povrchem pro házenou a další sporty. A také nové střídačky, menší tribuna a zázemí pro správce a toalety pro sportovce.

„Sportoviště jsou určena pro vrcholový i rekreační sport. Byla už delší dobu zavřená, takže jsem ráda, že se nám povedlo je opravit,“ poznamenala zlínská radní Jana Bazelová, která má sport v kompetenci.

U sokolovny byla dvě hřiště s tartanovým povrchem, na nichž se hrávala zejména malá kopaná, případně házená, a jedno menší na tenis či nohejbal. To se při opravě zvětšilo, takže všechna mají rozměr dvacet krát čtyřicet metrů.

Podle Bazelové by se mohla během listopadu pustit zdarma do zkušebního provozu s tím, že od nového roku by se už za jejich užívání platilo. Ceník se v současné době řeší. Areál u sokolovny přejde na městskou společnost Steza, jež se stará o městská sportoviště.

Město chce do konce roku opravit ještě šatny, které jsou opodál, poblíž hřiště na hokejbal, a postupně se modernizují. Už dříve byly zatepleny a dostaly nové sociální zařízení se sprchami.

„Některé příčky se odstraní a postaví nové tak, že tam bude lepší prostorové uspořádání. Díky změnám by měla vzniknout další šatna,“ upřesnila Bazelová. „Budou tam i nové vnitřní dveře, elektroinstalace a podlahy,“ doplnila.

U školy vzniklo sportoviště za 17 milionů

Radnice dokončila rovněž velkorysou opravu hřiště u Základní školy Zlín, Slovenská. Za téměř sedmnáct milionů korun tam vzniklo víceúčelové sportoviště s běžeckou dráhou, na níž mohou trénovat atleti. Odlehčí se tak přetíženému Stadionu mládeže.

„Hřiště u této základní školy je jedním z mála, které mělo prostorové parametry na to, aby se dalo při rekonstrukci doplnit dalšími sportovními prvky, které tam dříve nebyly,“ zmínil primátor Jiří Korec.

Kromě dvou hřišť je tam i dráha se závodištěm pro skok do dálky, koulařský sektor, workout a rovněž několik sportovních a posilovacích prvků. Opravenému sportovišti nescházejí nové lavičky, stoly a další mobiliář.

„Věříme, že kromě školy ho budou hojně využívat atleti i další spolky a ve volných časech také veřejnost,“ řekl Korec. Zahájení provozu pro veřejnost plánuje škola na jaře příštího roku.