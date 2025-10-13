Zdrcující výsledky hospodaření. Odvolaného ředitele brodského učiliště vyšetřuje policie

Jana Fuksová
  11:22aktualizováno  11:22
Krátce před koncem letních prázdnin odvolala rada Zlínského kraje ředitele Středního odborné učiliště a Střední školy řemesel a chovatelství v Uherském Brodě Jiřího Polanského. Důvodem byly závažné chyby v hospodaření. Krajská rada zároveň podala trestní oznámení.
Policie potvrdila, že je přijala, vyjadřovat se k němu ale nechce. „Případ je v tuto chvíli v neveřejné části trestního řízení. Z důvodu právě probíhajícího prověřování nebudeme poskytovat v současné době žádné informace,“ oznámil mluvčí policie Radomír Šiška.

Uherskobrodské učiliště, které bylo dříve známé jako „zemědělka“, má za sebou více než stoletou historii. Před dvaceti lety se sloučilo s místním stavebním učilištěm a kromě těchto dvou oblastí nabízí vzdělání i v chovatelství, potravinářství a autoopravárenství. Patří k ní i internát pro zhruba 70 ubytovaných, na škole studuje více než 700 studentů.

Zlínský kraj, který je jejím zřizovatelem, prováděl standardní veřejnosprávní kontrolu letos na jaře. „Výsledky způsobu hospodaření byly zdrcující,“ podotkla radní pro školství Jindra Mikuláštíková. „To vedlo k tomu, že jsme se rozhodli odvolat pana ředitele a podat trestní oznámení.“

Kraj bojuje s úbytkem studentů na učilištích, žákům nabízí stipendium

Radní také sdělila, že na potíže ve škole předtím upozorňovaly anonymní dopisy. Následně kraj obdržel i podepsané oznámení s dalšími podrobnostmi.

„Kontrolu jsme pak rozšířili, prohloubili a rozšířila se i kontrolní skupina. A ta zjistila velmi závažné pochybení při nakládání se státními prostředky, tedy s přímými financemi od státu na platy zaměstnanců,“ upřesnila Mikuláštíková.

„Odkryli jsme 600 tisíc korun, ale měli jsme jen omezené možnosti kontroly. Nešlo o věci, které se na školách občas dějí. Toto bylo cílené. A protože jsme měli podezření na mnohem závažnější trestnou činnost, obrátili jsme se na policii,“ sdělila Mikuláštíková.

Bylo to nečekané

Polanský byl ředitelem školy dlouhých 25 let. Redakce iDNES jej kontaktovala, ale mobilní telefon nezvedal a nereagoval ani na SMS zprávu.

Zaměstnanci se o zásadních změnách ve vedení dozvěděli před začátkem školního roku. „Všechny nás to překvapilo, přišli jsme do školy první den přípravného týdne před koncem prázdnin a dozvěděli jsme se to,“ přiblížila zástupkyně ředitele Alena Hrdá, která je v této době pověřená vedením školy. „Bylo to nečekané.“

Možná pochybení svého nadřízeného nechtěla nijak komentovat. Podle neoficiálních informací nebyli někteří pedagogové s vedením spokojení, poukazovali na to, že se škola nerozvíjí, nenabízí zahraniční stáže, nefunguje vzájemná komunikace, a někteří zaměstnanci zvažovali odchod.

Končící radní bude ředitelem školy, kraj jej jmenoval den po volbách

„Atmosféra je teď určitě uvolněnější. Vidíme, že škola se dá řídit i jinak, že se můžeme posunout na úroveň ostatních a pozvednout naši pověst,“ naznačila jedna ze zaměstnankyň, která nechtěla být jmenována. „Problémy s panem ředitelem jsem v minulosti nezaznamenala, vždy stál na naší straně. Ale cítili jsme, že ne všechno je košer.“

Jaká panovala na škole atmosféra, může ukazovat dotazník zveřejněný v loňské výroční zprávě. Odpovídali v něm studenti i učitelé.

Až 95 procent pedagogů v něm uvedlo, že má strach z některých žáků, 45 procent z nich si myslí, že jejich práce není dostatečně finančně ohodnocená, 41 procent přiznalo, že je už několikrát vedení školy zklamalo svým postojem k žádostem týkajícím se učitelů, a 29 procent nemá dobrý pocit ze způsobu jednání s vedením školy.

Kraj hledá škole nového ředitele

Výchovná komise například v minulosti opakovaně a neúspěšně žádala o stálého školního psychologa, protože škola se potýká s problémovými studenty.

Průměrný plat na SOU byl v roce 2022 42 345 korun, o rok později 43 699. Zaměstnanců bylo dohromady 104, z toho 38 učitelů teoretické výuky a 33 odborného výcviku.

Kontakty s místní radnicí měla škola dobré. „S panem ředitelem jsme spolupracovali poměrně často, zval nás na akce školy, bylo to vždy bezproblémové,“ konstatoval starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník. „Jejich žáci se pravidelně účastnili našich studentských fór a diskusí.“

V současné době je na post ředitele vyhlášené výběrové řízení a zájemci se mohou hlásit až do 20. října.

