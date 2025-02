Tři krajští náměstci jsou i ve vedení měst. Podle politoložky to není vhodné

Chmela je náměstkem hejtmana a starostou Slavičína, Olšáková je náměstkyní hejtmana, radní ve Valašských Kloboukách a také poslankyní a předsedkyní Sdružení místních samospráv ČR (SMS). Post ve Sněmovně bude chtít navíc letos na podzim ve volbách obhájit.

„Určitě v tomto režimu nepojedu,“ sdělila Olšáková, která má na kraji v kompetenci sociální oblast a neziskový sektor. „Omezila bych zřejmě činnost na městě, možná i ve Sdružení, protože mi dává logiku, abych propojila zkušenosti ze sociální politiky kraje se státní úrovní a snažila se o nějaké změny, které je v této oblasti nutné řešit.“

To bude ale záviset i na tom, jestli pozici poslankyně obhájí. Po čtyřech letech jí také končí cyklus ve vedení SMS. Na radnici ve Valašských Kloboukách je pouze neuvolněnou radní. Podle Olšákové se dají funkce skloubit, ačkoliv je vykonává na třech různých místech.

Rozhodnutí padne do půl roku

„Spousta jednání je online, což jsou pozitiva ještě z covidu,“ předestřela. „Takže na řadu jednání sdružení nemusím nikam jít. A když si je naplánuji, tak ve sněmovním týdnu, když vím, že budu v Praze. Navíc je nás v předsednictvu jedenáct, nestojí to na jednom člověku.“

Na radnici nemá žádnou gesci, jednou za dva týdny jezdí na zasedání rady. V Kloboukách je sedm radních, uvolněný je jen starosta a místostarosta.

Podobné dilema řeší i Chmela, jasno zatím nemá. Do půl roku až roku se chce rozhodnout a jednu funkci eliminovat, zřejmě tu na radnici.

„Můžu být neuvolněný starosta, můžu být místostarosta, nemusím být nic. Variant je více,“ nastínil Chmela, který se na kraji stará o strategický rozvoj a dotace. „Podřídím se koaličnímu rozhodnutí. Jsem připravený být konstruktivní, nebudu tam na židli přilepený sekundovým lepidlem. Byť mám čisté svědomí a dělám věci na sto procent.“

Také podle něho je možné funkce skloubit. Říká, že na kraji se řeší teorie, na městě praxe.

„Můžu praktickou věc přenést na kraj, který může přinést opatření, jak starostům vyřešit určitý problém,“ tvrdí Chmela. „Kdybych měl na starosti zdravotnictví, nebo dopravu, tak je to něco jiného.“

Podle Doležela neuvolněná funkce nevadí

Už druhé volební období je náměstkem hejtmana Radek Doležel z ANO, který je současně neuvolněným radním v Holešově. Souběh řešit nehodlá s tím, že se obě pozice dají zvládnout.

„Kdybych byl uvolněný, byl by to třeba problém, ale nejsem, tak to nehodlám měnit,“ sdělil Doležel. „Práce na uvolněné pozici na kraji je velmi náročná, je to malé ministerstvo. Všichni by se tomu měli věnovat naplno, další uvolněné funkce by mít neměli,“ je přesvědčený.

Když v posledních parlamentních volbách voliči vykroužkovali hejtmana Radima Holiše z ANO z posledního místa kandidátky na druhé, rozhodl se, že se poslancem nestane, aby se plně věnoval práci na kraji. Dříve byl jako hejtman nějaký čas i starostou Rožnova pod Radhoštěm, což tamní opozice kritizovala.

Jeho předchůdce v čele kraje Jiří Čunek z KDU-ČSL je senátorem a starostou Vsetína. Před loňskými krajskými volbami říkal, že pokud by se stal opět hejtmanem, skončil by ve vedení města. Když v roce 2016 krajské volby vyhrál, předal následující rok post starosty stranickému kolegovi Jiřímu Růžičkovi. Čunek nepovažuje za vhodné, když má krajský politik funkci v samosprávě.

„Když je někdo krajským zastupitelem, tak to nevadí, ale když je v krajské radě, tak to není vhodné, protože dochází ke střetům zájmů. Kraj rozděluje peníze i jeho obci, což není úplně dobře,“ míní Čunek.

Je to fenomén, říká politoložka

Podobně argumentuje také politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci.

„Jsem k tomu většinou kritická. Komunální politici z obcí to berou jako způsob lobbingu pro konkrétní obce,“ předestřela. „To je na jednu stranu logické, na druhou stranu je ale otázka, jestli to tak chceme. V poslední době to začíná být čím dál častější fenomén,“ upozornila.

„Když v krajské radě rozhodujeme o něčem, co se týká našeho města, nahlásíme střet zájmů a klidně pro to usnesení hlasujeme. Nemyslím si, že by to bylo něco proti něčemu,“ reagovala Olšáková.

„Pokud má naše město žádost na kraji, tak v rovině programového financování, takže se všemi ostatními dohromady,“ podotkl Chmela. „Je tam bodové hodnocení a moje role tam není představitelná,“ dodal.

Podle Doležela je v principu stejné, jestli je krajský radní na obci či městě radní, nebo jen zastupitel. A většina členů krajského vedení bývala a je obecními zastupiteli, včetně minulých hejtmanů.

Podle Lebedové nejsou krajští radní špatně placení, a proto mají dát své práci absolutní prioritu. Případné další funkce by měli mít jen kontrolní a neměli by být na čelních místech kandidátek do jiných než krajských voleb.