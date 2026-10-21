Soud dostal návrh na přezkum voleb v Kvasicích, stěžovatel chce přepočítat hlasy

Krajský soud v Brně obdržel návrh na přezkum výsledků komunálních voleb v Kvasicích na Kroměřížsku. Na justici se obrátil stěžovatel Petr Dušek, který tvrdí, že při sčítání hlasů v obci přibližně s 2200 obyvateli nastalo závažné pochybení. Navrhuje mimo jiné jejich přepočítání. ČTK to dnes sdělila mluvčí soudu Klára Belkovová. Na správní soudy se mohou lidé v souvislosti s volbami obracet do 23. října.
"Navrhovatel, akreditovaný pozorovatel voleb, namítá, že mu volební komise bránila ve výkonu jeho oprávnění a neoprávněně na něj přivolala Policii ČR. Současně tvrdí, že při sčítání hlasů došlo k závažným pochybením, zejména používání grafitových tužek, nedostatečnému zabezpečení hlasovacích lístků a nepřípustné komunikaci členů komise," uvedla mluvčí. Dušek podle ní z těchto okolností dovozuje možné ovlivnění výsledků voleb a navrhuje provedení důkazů včetně přepočítání hlasů a přezkoumání volebních lístků.
Letošní komunální volby v Kvasicích vyhrálo uskupení Městečko Kvasice – sdružení nezávislých kandidátů. Získalo 55,57 procenta hlasů a osm mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Pět mandátů připadlo KDU-ČSL a dva uskupení Nezávislí pro Kvasice. Volební účast v obci dosáhla 50,52 procenta.
Na krajský soud dosud ze Zlínského kraje dorazily dva návrhy na přezkum nedávných komunálních voleb. První podal minulý týden Jiří Cielecký, podle něhož byl při volbách ve Zlíně porušen zákon. Míní, že vítězem voleb v krajském městě by mělo být hnutí STAN, a nikoliv ANO, které podle zveřejněných výsledků vyhrálo. Soud podle Belkovové rozhoduje ve lhůtě 20 dnů od podání návrhu.