Souzený za požár baru ve vazbě pomaloval celu a chtěl zapálit okno

Milan Libiger
  11:52aktualizováno  11:52
Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech, dnes pokračoval proces s Danielem Kratochvílem. Toho obžaloba viní ze zapálení podniku ve Zlíně. Muž se v průběhu jednání opět dostal do konfliktu se soudkyní.
Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno. (12. ledna 2026)

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...
Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...
Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...
Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...
26 fotografií

Kratochvíl podle výsledků vyšetřování hodil zapálený benzinový kanystr za pult podniku Bar-Bar na autobusovém nádraží ve Zlíně a vážně tím poranil číšníka, který utrpěl popáleniny. Za pokus o vraždu a těžké ublížení na zdraví mu hrozí až výjimečný trest.

Obžalovaný si ani tentokrát před soudem neodpustil nepatřičné výstupy. Soudkyně Iveta Šperlichová už v předchozích dvou hlavních líčeních Kratochvíla vykázala ze soudní síně, protože byl verbálně agresivní a komentoval nepřístojně průběh řízení.

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno. (12. ledna 2026)
Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno. (12. ledna 2026)
Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno. (12. ledna 2026)
Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací síni zlínské pobočky Krajského soudu Brno. (12. ledna 2026)
26 fotografií

Když ho eskorta dnes přivedla a přelíčení začalo, soudkyně prohlížela fotky obžalovaného, které byly pořízeny po jeho zadržení ve vazbě a přiloženy do spisu. Podivila se nad tím, že vypadal jinak než dnes.

„Nezměnil jsem se, jsem uvnitř stále stejný člověk,“ reagoval Kratochvíl. „Člověk se ale v průběhu let a měsíců mění celkově, je to normální věc. Takto mě dovezli do vazby, bez věcí a s občanským průkazem.“

„Tady máš dáreček.“ Podivína vykázali z baru, on se vrátil a zapálil ho

Pak soudkyně procházela jeho kázeňské tresty z vazební věznice. „Snažil se zapálit rámy okna pomocí zapalovače, rám byl poškozen,“ četla ze soudního spisu. „Chtěl jsem se udusit zplodinami,“ komentoval to Kratochvíl.

Soudkyně dále uvedla, že se Kratochvíl ve vazební cele pořezal na krku a pravé paži. „Mám právo na to, abych si mohl se sebou dělat, co chci. Když chci umřít, tak umřu,“ poznamenal Kratochvíl. „Ale nepoškozujte státní majetek,“ řekla mu Šperlichová. „Jste komunistka?“ opáčil Kratochvíl.

Soudkyně se mu pak snažila vysvětlit, že demokracie není to, že si každý dělá, co chce. „V určitém způsobu ano, nežijeme v totalitním režimu,“ pokračoval obžalovaný.

V cele namaloval draka s hvězdou

Pak byla řeč o tom, že měl celu pomalovanou pastelkami. Nakreslil tam černého draka s hvězdou. „Dozorci řekli, že mám talent,“ sdělil k tomu Kratochvíl.

„Nejhorší je, když někdo bere jméno boží nadarmo do huby,“ řekl po chvíli diskuse se soudkyní, kterou se snažil přesvědčit, že ona nezastupuje stát, ale státní zástupce. „Mám nad sebou státní znak,“ upozornila ho Šperlichová.

Vymysleli jste si případ, křičel na soudkyni muž viněný ze zapálení baru

A když Kratochvíl nereagoval na její upozornění, aby s komentáři přestal, nařídila ozbrojené eskortě, aby ho opět vyvedla ze soudní síně. „To je za pravdu,“ řekl, když ho vyváděla.

Soudkyně potom četla výpovědi některých svědků a pustila záběry z kamer. Na nich je vidět, jak si Kratochvíl v inkriminovaný den kupuje benzín na čerpací stanici.

Načepoval ho z pumpy do kanystru. Pak procházel kolem Baťova institutu na autobusové nádraží. I toto obžalovaný průběžně komentoval. Podle znalců trpí těžkou disociální poruchou a nedokáže mít pocty viny a soucitu.

Promítnuty byly i policejní záběry z baru po činu. Jeho vnitřní části zejména kolem výčepního pultu byl černé a ohořelé. Soudní proces bude pokračovat 2. a 3. února výpověďmi dalších svědků.

29. ledna 2025

KRIMI

