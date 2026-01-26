Bez pomoci by krajan vykrvácel. Za napadení nožem dostal Ukrajinec deset let

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:32aktualizováno  12:36
Za napadení nožem při loňském konfliktu mezi dvěma Ukrajinci v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uložil dnes zlínský krajský soud útočníkovi deset let vězení. Byl také vyhoštěn z ČR na deset let. Jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja pobodal nožem o pět let mladšího krajana po předchozí rozepři.
Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se podle obžaloby dopustil letos v červnu v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja. (24. listopad 2025) | foto: ČTK

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...
Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...
Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...
Budova soudu ve Zlíně-Loukách.
5 fotografií

Napadený skončil se zraněním v nemocnici. Muži hrozilo za pokus o vraždu 12 až 20 let vězení. Obžalovaný dříve přiznal, že muže bodl, tvrdil však, že v sebeobraně. Rozsudek není pravomocný, žalobce i obhájce si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Podle obžaloby Kopanycjovi zaslal jeho známý 7. června večer na mobilní telefon zprávu se svojí fotografií a textem ‚To jsem já, tvůj táta‘. Obžalovaný od něj podle státního zástupce Martina Malůše neúspěšně žádal omluvu. Vyhledal ho proto na zahrádce pohostinství a podle žalobce po odchodu za roh zaútočil nožem.

Modlím se za jeho uzdravení, napsal obžalovaný. Cizince soudí za pobodání krajana

„Zasadil mu pět ran, které by byly bez poskytnutí okamžité zdravotní pomoci smrtelné,“ řekl dříve Malůš.

Kopanycja dříve před soudem uvedl, že považoval zaslanou zprávu za urážlivou, i proto, že jeho otec zemřel při autonehodě. Tvrdil, že nůž použil až poté, co se s mužem hádali, ten vůči němu několikrát zaujal boxerský postoj a navíc jej rukou udeřil nad oko. Vypověděl, že známého pak bodl do stehna, načež od něj dostal ránu do ruky.

Bál jsem se, že nůž ztratím a on ho použije vůči mně. Dal jsem nůž před sebe. Kam jsem dával rány, kolik, kam, to si nemůžu vzpomenout.

Dmytro Kopanycja, obžalovaný

„Bál jsem se, že nůž ztratím a on ho použije vůči mně. Dal jsem nůž před sebe. Kam jsem dával rány, kolik, kam, to si nemůžu vzpomenout,“ líčil obžalovaný. Pobodaný u soudu dříve odmítl, že by se s obžalovaným chtěl rvát. Potkávali se v práci i mimo ni.

Kopanycja dříve uvedl, že útoku zanechal, když pobodaný začal sténat bolestí a křičet, aby přestal. Z místa činu prý utekl proto, že zpanikařil. Vypověděl však, že ještě předtím volal na lidi, kteří seděli na zahrádce pohostinství, aby zraněnému muži přišli pomoct. Poté, co se doma uklidnil, šel ven a na ulici se udal policejní hlídce. Přestože zmínil, že byl v době činu opilý, dechovou zkoušku měl negativní.

Předseda senátu Radomír Koudela dnes novinářům řekl, že se změnila právní kvalifikace, u obžalovaného se podle něj nedá jednoznačně říci, že jednal s předchozím úmyslem.

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se podle obžaloby dopustil letos v červnu v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja. (24. listopad 2025)
Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se podle obžaloby dopustil letos v červnu v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja. (24. listopad 2025)
Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se podle obžaloby dopustil letos v červnu v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja. (24. listopad 2025)
Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se podle obžaloby dopustil letos v červnu v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja. (24. listopad 2025)
5 fotografií

„Došlo nejprve k verbálnímu konfliktu a teprve následně k útoku, který málem zapříčinil smrt,“ uvedl Koudela. Bez poskytnutí pomoci poté, co obžalovaný z místa utekl, by podle soudce napadený zemřel. „Celou věc lze hodnotit jakožto mimořádně nešťastnou okolnost, která byla zapříčiněna určitým množstvím alkoholu u obou aktérů, zcela neadekvátním jednáním obou dvou aktérů, které, řekl bych, v České republice je poněkud neobvyklé, protože u nás se drobné urážky řeší poněkud jiným způsobem,“ uvedl Koudela.

Polehčujícími okolnostmi byla předchozí bezúhonnost a pracovitost obžalovaného, i jeho omluva poškozenému, který omluvu přijal. Proto byl trest na dolní hranici zákonné sazby. „Kdyby zde bylo kajícné doznání, případně prohlášení viny, soud by rozhodně uvažoval o uložení trestu pod dolní hranicí zákonné sazby,“ uvedl Koudela.

Cizince soudí za pokus o vraždu krajana. Urazil mého zesnulého otce, hájí se

Státní zástupce navrhoval trest 11 až 12 let vězení, podle něj nešlo o nenadálý zkrat, ale obžalovaný se před konfliktem vyzbrojil nožem. Obhájce naopak požadoval nižší trest, poukazoval na to, že obžalovaný neútočil po předchozí úvaze a neudělal to záměrně s úmyslem muže usmrtit. Obžalovaný zopakoval, že se jen bránil a nesnažil se muži způsobit smrtelná zranění, žádal o podmínku, aby mohl dále pracovat.

V pondělí u soudu vypovídal znalec, který popisoval zranění poškozeného. Podle něj není možné uvést, kam směřovala první rána a v jakém sledu šly rány za sebou. Všechna zranění byla podle něj bolestivá a ztráta krve byla významná. Největší ztráta krve byla z poranění pažní tepny. Bez poskytnutí prvotní pomoci bylo možné vykrvácení do několika minut a hrozilo úmrtí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:36

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Nedělní šichta popelářů v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita v ulici Solidarity.

vydáno 26. ledna 2026  12:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na ostravském festivalu nového cirkusu Cirkulum vystoupí desítka souborů

ilustrační snímek

Ostravský festival nového cirkusu Cirkulum nabídne od 31. ledna do 2. února vystoupení desítky souborů ze sedmi zemí. Akce potřetí změnila místo konání, z ulic...

26. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  10:58

Přerov dokončil opravu smuteční síně, pohřby se do ní vrátí po roce a čtvrt

ilustrační snímek

Přerovská radnice dokončila rozsáhlou rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Od poloviny února se zde budou moci opět konat pohřby, které muselo...

26. ledna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....

26. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  12:35

Zima nekončí. Kluziště lákají na bruslení, akce i teambuildingy

Bruslení je stále možné na řadě veřejných kluzišť.

Bruslařská sezóna v Praze zdaleka nekončí. Vybraná kluziště zůstávají v provozu i mimo hlavní zimní špičku a nabízejí prostor pro sport, zábavu i netradiční setkání. Kluziště pod širým nebem mají...

26. ledna 2026  12:25

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...

26. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Omezený provoz na nádraží Zličín. Pyrotechnik kontroluje podezřelé zavazadlo

ilustrační snímek

Z důvodu nálezu odloženého zavazadla na pražském autobusovém nádraží Zličín probíhá na místě bezpečnostní opatření za účasti policejního pyrotechnika. Provoz v lokalitě je dočasně omezen, uvedli...

26. ledna 2026  12:22

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Benešov chystá rekonstrukci Husova náměstí, radnice má hotovou studii

ilustrační snímek

Benešov chce obnovit Husovo náměstí. Dělníci na něm vybudují nové chodníky, lavičky a osvětlení. Radnice má hotovou studii a pracuje na projektové dokumentaci....

26. ledna 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha bude Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu...

26. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.