Soud v říjnu otevře případ loňského požáru školy ve Zlíně, obžalovaný je svářeč

Okresní soud ve Zlíně v příštím měsíci otevře případ loňského požáru střechy střední školy na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Z jeho zavinění je obžalovaný svářeč, který podle vyšetřovatelů střechu opravoval a nedodržel předpisy. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu v případě prokázání viny hrozí dva roky až osm let vězení. Hlavní líčení je nařízeno na 8. října, řekl dnes ČTK mluvčí soudu Petr Prokopius. Požár a následné hasební práce podle policie způsobily škodu bezmála 15 milionů korun.
Střecha Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně hořela 10. listopadu loňského roku. Požár vypukl v době, kdy střechu budovy v České ulici opravovali řemeslníci. Nedbalost jednoho z nich podle vyšetřovatelů požár zapříčinila. Muž podle policie před započetím svařování nepřipravil místo k práci s otevřeným ohněm a přesto na něm manipuloval s plynovým hořákem, následně navíc na místo nedostatečně dohlížel.
Dosud netrestaný muž tedy podle kriminalistů při manipulaci s otevřeným ohněm nedodržel závazné podmínky požární bezpečnosti, jak mu ukládají předpisy. "Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku právě v osmihodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel," uvedla už dříve policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Rozsáhlý požár likvidovalo několik hodin 13 profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů. Nikdo při něm neutrpěl zranění. V souvislosti s požárem na největším zlínském sídlišti hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.