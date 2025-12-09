Udeřil plačícího syna do hlavy, řekl soud. Za vraždu kojence muži uložil 16 let

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:02aktualizováno  12:12
Olomoucký krajský soud potrestal 16 lety vězení sedmadvacetiletého muže za vraždu pětiměsíčního syna na Vsetínsku. Podle obžaloby plačícího kojence nejméně třikrát udeřil malíkovou hranou ruky do hlavy, dítě poté zemřelo v nemocnici. Otci za vraždu spáchanou na dítěti mladším 15 let hrozilo 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně si v úterý po vynesení verdiktu ponechali lhůtu na případné odvolání proti rozsudku.

Tragédie se odehrála loni 12. listopadu. Invalidní důchodce v té době bydlel pod jednou střechou společně s manželkou, jejich pětiměsíčním synem a dalšími dvěma malými dětmi z jejího předchozího manželství.

Muž podle obžaloby v osudnou chvíli napadl svého plačícího pětiměsíčního syna, nejméně třikrát jej udeřil malíkovou hranou ruky do hlavy, popsala žalobkyně. Poté jej odložil do kočárku a když dítě stále plakalo, všiml si, že má poruchy vědomí.

Zavolal proto záchrannou službu. Kojence záchranáři převezli do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde 16. listopadu 2024 zemřel. Utrpěl závažná poranění včetně zlomeniny čelní kosti, nitrolebního krvácení a otoku mozku.

Muž odmítl vypovídat

Muž od začátku trestního stíhaní odmítl vypovídat. Obžaloba proto byla postavena na nepřímých důkazech a výpovědích svědků, se kterými invalidní důchodce krátce po činu hovořil.

Z nich vyplývá, že obžalovaný byl v kritickou dobu se synem v bytě sám. Podle předsedy senátu Vladimíra Najdekra řetězec nepřímých důkazů vede k jedinému reálnému závěru, že násilné chování obžalovaného vedlo k úrazu a smrti kojence. Muž si podle soudce musel být vědom toho, že vzhledem k synově velmi nízkému věku mu může údery do hlavy způsobit smrtelné zranění.

Zavraždil pětiměsíčního syna, protože plakal, viní muže. Hrozí mu výjimečný trest

Podle státní zástupkyně muž s největší pravděpodobností psychicky nezvládl pláč a neklid svého syna a několikrát ho pěstí uhodil do hlavy. Krátce poté svědkům nejprve řekl, že syn zřejmě dostal infarkt. Posléze uvedl, že synovi nechtěně bouchl hlavou o zeď, když se otáčel v chodbě.

Znalci ale vyloučili, že zranění na hlavě mohlo vzniknout pouze v důsledku jednoho úderu hlavy do pevného předmětu. „Údery podle nich musely být nejméně tři,“ podotkla státní zástupkyně.

Soud prodloužil vazbu

Obhájce upozornil, že obžaloba nevychází z uceleného řetězce nepřímých důkazů, ale pouze z domněnek. „Přímí svědci události nejsou,“ řekl.

Podle něj nebylo jednoznačně prokázáno, že se jeho klient dopustil násilného činu tak, jak popsala obžaloba. Znalci prý navíc nevyloučili jiný mechanismus zranění hlavy kojence. Obhájce proto navrhl zprostit muže obžaloby nebo překvalifikovat jeho čin na ublížení na zdraví.

Rozsudek kvůli možnému odvolání není pravomocný, soud v úterý proto obžalovanému muži prodloužil vazbu. Ztotožnil se s názorem žalobkyně, podle které trvá riziko útěku či skrývání, a to i s ohledem na vysoký trest, který mu soud uložil.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Pavel zahájí návštěvu Libereckého kraje, navštíví mj. ústav pro nanomateriály

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu v Libereckém kraji. Většinu dne stráví v Liberci, odpoledne se vydá do Chotyně u Hrádku nad Nisou, kde si...

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Ústavní soud rozhodne o stížnosti ženy zraněné po pádu z okna v nemocnici

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která v době hospitalizace v Broumově na Náchodsku utrpěla těžká zranění po pádu z okna....

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Fotografie Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně zločiny na civilistech

Fotografie AntonĂ­na KratochvĂ­la ukazujĂ­ v TerezĂ­nÄ› zloÄŤiny na civilistech

Snímky oceňovaného fotografa Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně na Litoměřicku zločiny spáchané na civilistech v konfliktech po celém světě. Fotograf se...

9. prosince 2025  18:59,  aktualizováno  20:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zmizení Satoshi Nakamota: Bitcoinová kniha ukrývá seed a výhrou je 0,035 BTC

Bitcoin, nejvýznamnější kryptoměna

Nakladatelství Luxor spustilo netradiční soutěž, která propojuje literaturu se světem kryptoměn. Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota nabízí nejen čtivý příběh o tajemném zmizení tvůrce bitcoinu, ale...

9. prosince 2025  20:27

Tottenham – Slavia: Sešívané dnes čeká důležitý zápas Ligy mistrů. Kde ho sledovat?

Dopředu! Michal Sadílek udílí pokyny svým spoluhráčům.

Slavii čeká klíčový duel Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu. Český mistr stále čeká na premiérovou výhru v soutěži, dosud posbíral tři body za tři remízy. Zápas 6. kola nabídne Nova Sport 3 i platforma...

9. prosince 2025  19:39

Tajná příroda Prahy. Milada Švecová odhaluje v Lince M zahrady, parky i postřiky nad Šárkou

Docentka Milada Švecová a šéfredaktor Petr Holeček

Praha není jen město mostů a historických památek. Kdo se umí dívat, vidí v ní i živou učebnici biologie. Nový díl podcastu Linka M ukazuje hlavní město očima ženy, která zasvětila 32 let svého...

9. prosince 2025  19:35

Třinec bude hospodařit s 1,27 mld. Kč, investuje třeba do úprav náměstí

ilustrační snímek

Čtyřiatřicetitisícový Třinec na Frýdecko-Místecku bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 1,27 miliardy korun, je to více než letos. Město počítá s příjmy...

9. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

V Plzeňském kraji se bude stavět 100. sběrný dvůr, jejich počet už dostačuje

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji se bude stavět 99. a 100. sběrný dvůr, kde města a obce umožňují občanům bezplatné odkládání odpadů. Více než polovinu jich dotovala Evropská...

9. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zvířata neznají zebru. Srny, orli i bukáčci nám připomínají, jak jsou zranitelní

Orel křiklavý přežil svá zranění v záchranné stanici Pavlov mezi Ledčí a...

Záchranné stanice po celé republice letos přijaly už 2 262 zvířat sražených na silnicích. A nejsou to jen „běžní“ zajíci nebo srnky. „Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je...

9. prosince 2025  18:55

V Brně začal Vánoční festival zlozvyků, zamířily na něj desítky lidí

V BrnÄ› zaÄŤal VĂˇnoÄŤnĂ­ festival zlozvykĹŻ, zamĂ­Ĺ™ily na nÄ›j desĂ­tky lidĂ­

V Brně na Římském náměstí dnes odpoledne začal Vánoční festival zlozvyků, jen na zahájení zamířily desítky lidí. Prostor mezi Františkánskou a Masarykovou...

9. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.