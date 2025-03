Syna třikrát bodl vidlemi. Byla to náhoda, zakopl jsem o psa, tvrdil muž soudu

Obžalovaný dnes u soudu tvrdil, že šlo o nešťastnou náhodu, obvinění z pokusu o vraždu striktně odmítl. Hrozí mu deset až 18 let vězení. Případ má soud nařízen také na čtvrtek.

Incident se stal loni 17. září v rodinném domě na Vsetínsku. Podle obžaloby napadení předcházela slovní rozepře. Muž vzápětí na potomka zaútočil.

„Třikrát bodl svého syna vidlemi s hroty o délce 30 centimetrů, a to do hrudníku a pravé strany krku,“ popsal státní zástupce Jindřich Pazdera.

Útok mladšího muže vážně zranil na hrudníku a krku, hroty vidlí zasáhly vnitřní hrdelní žílu, krkavici a pravou plíci. Poraněnému hrozilo vykrvácení, selhání srdeční činnosti a kolaps plic.

„Byla to nešťastná náhoda, je to těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Přece nebudu lhát, že jsem chtěl někoho zabít, ještě k tomu syna. Tak vysoký trest si nezasloužím kvůli mým zásluhám vůči státu a vysokému věku,“ hájil se obžalovaný.

Uvedl, že jej syn v osudnou noc rušil sledováním televize, a vyhazoval jej proto z pokoje. Když syn stál ve dveřích, vyšel proti němu, obžalovaný údajně zakopl o psa a spadl na něj. V té chvíli měl prý v rukou vidle, neboť se jimi o půlnoci snažil sundat mucholapky.

„Kdyby neudělal krok dopředu, tak ho netrefím, kdybych nezakopl o psa, tak by se to taky nestalo. On pak odešel pryč a pak jsem ho našel ležet v kuchyni,“ popsal muž.

Mladší muž podle záchranářů utrpěl život ohrožující zranění. Záchranáři jej uvedli do umělého spánku, zajistili mu dýchací cesty, stavěli krvácení, podali kyslíkovou terapii a transportovali do nemocnice. Napadený dnes řekl, že nakonec vyvázl bez následků.