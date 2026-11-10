Soud zamítl návrh na neplatnost hlasování ve volebním okrsku v Kvasicích

Krajský soud v Brně zamítl návrh na neplatnost hlasování v komunálních volbách v jednom z okrsků v Kvasicích na Kroměřížsku. Na justici se obrátil stěžovatel Petr Dušek, který tvrdil, že při sčítání hlasů v obci přibližně s 2200 obyvateli nastalo závažné pochybení. Navrhoval mimo jiné jejich přepočítání. Soud však neshledal hrubé ovlivnění výsledku hlasování. ČTK to zjistila na úřední desce soudu, rozhodnutí je pravomocné. V obci tedy může být svoláno ustavující zastupitelstvo.
Muž, který byl akreditovaným pozorovatel voleb, namítal, že mu volební komise bránila ve výkonu jeho oprávnění a neoprávněně na něj přivolala policii. Současně tvrdil, že při sčítání hlasů nastala závažná pochybení, zejména používání grafitových tužek, nedostatečné zabezpečení hlasovacích lístků a nepřípustná komunikaci členů komise. Dušek z těchto okolností dovozoval možné ovlivnění výsledků voleb a navrhoval provedení důkazů včetně přepočítání hlasů a přezkoumání volebních lístků.
Soud však návrh zamítl, jelikož Dušek podle něj neprokázal, že by jím tvrzená pochybení volební komise mohla hrubě ovlivnit výsledek hlasování. Uznal, že navrhovatel měl platné povolení k účasti při sčítání hlasů a zároveň připustil, že komise mohla při ověřování jeho akreditace postupovat vstřícněji. Avšak přivolání policie ani dočasné omezení jeho přístupu do volební místnosti soud nepovažoval za porušení volebních pravidel, které by zpochybňovalo regulérnost hlasování. Jakmile byla akreditace ověřena, byla Duškovi účast při sčítání umožněna.
Za právně relevantní pochybení soud nepovažoval ani používání grafitových tužek namísto červených propisek, dočasné odložení hlasovacích lístků na židli ani telefonickou komunikaci zapisovatelky. Podle soudu se neprokázala manipulace s lístky, neoprávněné sdělování dílčích výsledků nebo zkreslení sčítání. "Navrhovatelovy hypotézy o možném zfalšování volebních výsledků zůstaly zcela v obecné rovině, proto se jimi soud blíže nezabýval," stojí v usnesení.
Volby v Kvasicích vyhrálo uskupení Městečko Kvasice – sdružení nezávislých kandidátů. Získalo 55,57 procenta hlasů a osm mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Pět mandátů připadlo KDU-ČSL a dva uskupení Nezávislí pro Kvasice.
Ze Zlínského kraje soud obdržel čtyři návrhy týkající se výsledků komunálních voleb. Minulý týden zamítl jako nedůvodný návrh stěžovatele Jiřího Cieleckého na neplatnost voleb do zlínského zastupitelstva. Dosud nerozhodl o návrhu kandidátky za hnutí ANO Denisy Mišurcové (nestr.), která v Uherském Hradišti žádá přepočítání hlasů ve třech okrscích. Domnívá se, že v nich při sčítání mohlo nastat pochybení v neprospěch ANO. Soud se zabývá i návrhem na zneplatnění výsledků voleb v Holešově na Kroměřížsku, který podali starosta Milan Fritz (ANO) a místostarostové Pavel Karhan (KDU-ČSL) a Václav Hlobil (nestr.). Míní, že při volbách byla porušena zásada svobodné a rovné soutěže, a to kvůli podobě kampaně jejich volebních soupeřů.