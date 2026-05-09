Soutěž Best in Design ve Zlíně ovládl projekt zaměřený na ochranu vod

Absolutní vítězkou letošního ročníku mezinárodní soutěže Best in Design, která je součástí festivalu Zlin Design Week, se stala polská designérka Oliwia Śniegová s projektem zaměřeným na včasnou detekci ropného znečištění ve vodě. ČTK to dnes řekla mluvčí přehlídky Petra Svěráková. Porota složená z odborníků letos vybírala z více než 600 přihlášených projektů. Vítěze vyhlásili pořadatelé festivalu dnes večer v Kongresovém centru Zlín.
Vítězný projekt FLOW - Early detection of oil pollution in surface waters polské designérky je založen na pokročilých senzorech ke sledování kvality vody v reálném čase. Umožňuje rychlou reakci na ekologické havárie a minimalizaci jejich dopadů. Navržená technologie zvítězila i v kategorii Product & Industrial Design.
V kategorii Fashion Design uspěla norská designérka Adele Hamsundová s kolekcí Aging Gracefully, která se věnuje procesu stárnutí a proměně materiálů v čase. Porotu zaujala tím, že opotřebení pojímá jako estetickou hodnotu.
V části soutěže nazvané Service Design zvítězila Diksha Ashoková s projektem The Lived Lens Toolkit. Metodický nástroj má designérům a výzkumníkům pomáhat lépe porozumět autentickým zkušenostem uživatelů a staví na důrazu na empatii při navrhování služeb. Kategorii Communication Design ovládla Anna Lukášová s vizuální identitou Městského muzea a galerie Svitavy. Její návrh podle pořadatelů propojuje místní historii s moderní vizuální komunikací a usnadňuje orientaci návštěvníků v instituci.
Vedle hlavních kategorií byla udělena také další ocenění. Media Award, která byla zavedena v roce 2022, a o jejímž držiteli rozhodují redaktoři a redaktorky designových médií, letos získala Barbora Bezděková. Ocenění Refresher Art Award putuje k Silvii Berecké. Její projekt podle Svěrákové zaujal výrazným vizuálním zpracováním a silným konceptem na pomezí designu a umění.
"Best in Design se rok od roku posouvá na vyšší úroveň a letošní účast více než 600 projektů z různých zemí to jen potvrzuje. Není to jen soutěž, ale prostor, kde se potkává kreativita s reálnými problémy současného světa. Rekordní počet přihlášek ukazuje, že mladí designéři chtějí tvořit smysluplně a s přesahem. Je to pro nás jasný důkaz, že nová generace designérů a designérek má chuť aktivně měnit svět kolem sebe," podotkla ředitelka soutěže Šárka Doležalová.
Festival Zlin Design Week pořádá Fakulta multimediálních komunikací zlínské Univerzity Tomáše Bati. Zahájen byl ve středu a potrvá do 12. května. Na několika místech ve Zlíně nabídne výstavy, workshopy, diskuse, módní přehlídky, Design Market či vyhlášení cen Best in Design. Tématem letošního 12. ročníku je láska.