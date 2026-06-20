Soutěž netradičních plavidel v Holešově ovládla loď připomínající prostřený stůl

Autor: ČTK
  17:42aktualizováno  17:42
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| foto: ČTK

Loď připomínající prostřený stůl s uzeninami a pivem zvítězila v dnešní soutěži netradičních plavidel na rodinném hudebním festivalu Holešovská Regata na Kroměřížsku. O její zhotovení se postarali žáci Základní školy Valašské Klobouky na Zlínsku. Pojmenovali ji Valašský tácek. Lodě z Valašských Klobouk se soutěže účastnily i v minulých ročnících.

Pětičlennou posádku tvořili čtyři chlapci a jedna dívka. Spolu s několika dalšími spolužáky z deváté třídy jim výroba plavidla v podobě stolu se slaninou, klobásou, jitrnicí, chlebem a pivem zabrala tři až čtyři týdny. "Vymyslela to naše spolužačka ze třídy. A nám se to velice líbilo, tak jsme to zrealizovali. A myslím, že se to povedlo," řekl ČTK Jakub Polách, který se na lodi plavil.

Se spolužákem měl na sobě kostým připomínající řeznickou zástěru, další dva chlapci a dívka byli oblečeni jako číšníci a servírka. Materiál na výrobu lodi pomáhal dětem sehnat jeden z učitelů. Loď uváděly do pohybu po vodě rozměrnými vidličkami, kterými se odrážely ode dna. Za vítězství v soutěži získali žáci 5000 korun. "Určitě za ně nakoupíme něco do školy, nějaké náčiní do našich dílen," uvedla Mia Halaštová, jediná dívka v posádce.

Na letošní ročník soutěže dorazilo 12 plavidel, ve srovnání s loňskem o tři méně. Byla dílem žáků základních a středních škol, pracovníků firem i dalších kolektivů. "Je to kolorit a také důvod, proč festival vznikl a jmenuje se Holešovská Regata. Není to jen obyčejný festival, ale festival kolem krásného prostředí zámeckých vodních kanálů. Na nich jsou plavidla krásná od prvního ročníku," řekl ČTK ředitel pořádající agentury Michal Žáček.

Na základě pravidel soutěže lze plavidla pohánět pouze pádlováním, veslováním, šlapáním nebo odpichováním ode dna, motory nejsou povolené. Porota u jednotlivých lodí oceňuje především jejich originalitu a také funkčnost. Letos v ní zasedli například moderátor Honza Dědek nebo herečka Chantal Poullainová.

Druhé místo obsadilo plavidlo nazvané Moulin Rouge od studentů Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Třetí skončila loď pojmenovaná Pampeliška roste díky péči, o její výrobu se postarala Pěstounská péče Zlín. Na vodě dále defilovala plavidla s názvy Titanic, Sokolská letka, Perla Bečvy, Prostě saláti, Kapitán Hook a ztracené děti nebo Pekelná jízda.

Dvoudenní festival začal v Holešově v pátek, kdy vystoupily například kapely Tata Bojs a Mňága a Žďorp. Dnešní program 14. ročníku přehlídky nabízel vystoupení zpěváků Jiřího Korna a Tomáše Kluse, slovenské zpěvačky Jany Kirschner nebo skupiny MIG 21. Tradiční součástí doprovodného programu je spolu s přehlídkou roztodivných plavidel také soutěž v přejezdu vodní lávky na kole.

Na festival každoročně míří tisíce lidí. Letos se návštěvníci museli po oba dny vypořádat s teplotami stoupajícími nad 30 stupňů Celsia. Pořadatelé proto posílili počet stánků s pitím, zájemcům byly k dispozici i zóny s vodou, kde se mohli opláchnout.

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