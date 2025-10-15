Dobrovolníci zachránili hrobku moravské spisovatelky, přirovnávali ji k Němcové

Pavel Stojar
  9:22
V Troubkách – Zdislavicích na Kroměřížsku dokončili opravu kaple s hrobkou německy píšící moravské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach. První návštěvníci si zrekonstruovanou klasicistní památku prohlédli na konci září, další dostanou šanci až v nadcházející turistické sezoně.
Organizace Czech National Trust opravila hrobku spisovatelky Marie von...

Organizace Czech National Trust opravila hrobku spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach v Troubkách-Zdislavicích na Kroměřížsku. (27. září 2025) | foto: Pavel Stojar, MF DNES

Organizace Czech National Trust opravila hrobku spisovatelky Marie von...
Organizace Czech National Trust opravila hrobku spisovatelky Marie von...
Czech National Trust opravil zchátralou hrobku hraběnky a spisovatelky Marie...
Organizace Czech National Trust opravila hrobku spisovatelky Marie von...
14 fotografií

Kdo vůbec byla Marie von Ebner-Eschenbach, která je v tuzemsku prakticky neznámá? Spisovatelka pocházela ze starého moravského šlechtického rodu Dubských z Třebomyslic. Narodila se v září 1830 ve Zdislavicích poblíž Kroměříže. Provdala se za svého bratrance, rakouského důstojníka Moritze von Ebner-Eschenbach.

Spisovatelka bývá přirovnávána k rakouské Boženě Němcové. Přestože se většina jejích knih odehrává na Moravě, je u nás prakticky neznámá, protože psala německy, i když česky uměla. Jako první žena byla dvakrát za svého života nominovaná na Nobelovu cenu za literaturu.

Byla šlechtična, ale přesto se věnovala ve svých knihách obyčejným lidem a zajímala se o venkovský život. „Psala skutečně velmi podobně jako Božena Němcová. Zdislavice byly její domov, ale pobývala i v Lysicích nebo nedalekých Hošticích. A samozřejmě také ve Vídni,“ uvedla historička Kateřina Hloušková, která se o rod zajímá a vydala paměti spisovatelčiny příbuzné hraběnky Alžběty Dubské.

Pokroková hraběnka. Vládla perem a odmítala zkostnatělé pořádky

Hrobka, ve které jsou spolu se spisovatelkou pohřbení i další členové rodu Dubských, pochází z druhé poloviny 19. století. Stojí v sousedství zdislavického zámku. Před rekonstrukcí byla ve velmi špatném stavu.

Czech National Trust hrobku spolu s přilehlým parkem vlastní od roku 2016. „Tady to bylo naprosto zarostlé,“ řekl vedoucí projektu Patrik Hoffman. „Hrobka trpěla po technické stránce. Teklo do ní, byla mokrá. Její statika byla narušená.“

Proto bylo třeba udělat opatření proti pronikání vlhkosti do budovy a staticky ji zajistit, aby se nezbortila. Řemeslníci opravili střechu, zrenovovali podlahy, zrestaurované jsou omítky, výmalby i mobiliář. Náklady přesáhly 16 milionů korun.

Kupole připomíná římský Pantheon

Mezi nejzajímavější části objektu patří kaple, jejíž kupole připomíná zmenšeninu římského Pantheonu. Zrekonstruované jsou také terasy, které hrobku obepínají. Upravený je i okolní dvouhektarový park.

„Je o skoro neuvěřitelné, jak se zámek i kaple proměnily. Vděčíme za to i soukromému majiteli zdislavického zámku, který pochází z Rakouska,“ dodala Hloušková.

„Josef Gschwandtner, který má českou manželku a mluví bezvadně česky, se do zámku zamiloval, koupil ho v šíleném stavu a deset let ho dával do současné podoby. Bez jeho podpory by se nepodařilo uskutečnit ani opravu kaple.“

Britská historička zachraňuje české památky, dostala cenu od Mayové

Impuls k opravě památky vznikl spontánně díky nadšené skupince milovníků kulturního dědictví. Byli zklamaní z toho, jak funguje památková péče pod státní správou. Typickým příkladem byla právě zchátralá hrobka ve Zdislavicích.

„Trochu romanticky jsme chtěli po britském vzoru vytvořit model komunitní péče o památky. Dělat to jinak a svobodněji,“ uvedl dobrovolník Petr Hudec, který památkou provázel při jejím prvním otevření pro veřejnost.

Tak vznikla před deseti lety odnož proslulé britské organizace Czech National Trust, která usiluje o obnovu a prezentaci českého kulturního dědictví, ať už je v jakémkoliv vlastnictví.

Zpřístupnění hrobky je pilotní projekt

„Hrobka ve Zdislavicích je pilotní projekt, kde chceme vyzkoušet, jestli to zvládneme. Jestli je i v českých podmínkách reálné, aby se o památku starali dobrovolníci. Třeba v Anglii je to standard. Lidé to považují za čest,“ podotkl Hudec.

Organizace Czech National Trust opravila hrobku spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach v Troubkách-Zdislavicích na Kroměřížsku. (27. září 2025)
Organizace Czech National Trust opravila hrobku spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach v Troubkách-Zdislavicích na Kroměřížsku. (27. září 2025)
Organizace Czech National Trust opravila hrobku spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach v Troubkách-Zdislavicích na Kroměřížsku. (27. září 2025)
Czech National Trust opravil zchátralou hrobku hraběnky a spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbach ve Zdislavicích na Kroměřížsku.
14 fotografií

„Měli jsme velké plány a nadšení, ale narazili jsme na své limity, takže to šlo pomaleji, než jsme si představovali. Ale nyní přišel den, kdy je kaple opravený. Je to také velká zásluha nového majitele zdislavického zámku. Nejprve investoval do opravy zámku, pak z velké části financoval i stavební obnovu kaple,“ dodal Hudec.

Tím ale úkol nekončí. V další fázi chtějí opravit nedaleké místo, kde dříve stával skleník. Tam bude sídlit zázemí pro návštěvníky památky. Betonové základy už jsou hotové. Hrobka by pak měla být běhen turistické sezony zpřístupněná v pravidelném režimu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Řečiště Bobrůvky ve Strážku obsadily bagry. Zbavují tok drnů, bahna a nepořádku

Bagry pohybující se přímo korytem řeky Bobrůvky mohou lidé nyní pozorovat ve Strážku na Žďársku. Těžká technika Povodí Moravy tam od počátku minulého týdne pracuje na údržbě vodního toku. Ze...

15. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

České firmy využívají AI méně než slovenské. Většina ji ale považuje za strategickou prioritu

15. října 2025  11:04

Na severu Brna se bojí kolapsu dopravy, objížďka pro místní vede úzkými silnicemi

Už několik měsíců předem budila velké emoce dnes zahájená oprava více než stoletého vodovodu v ulici Fryčajova v brněnských Obřanech. Dva roky trvající práce si totiž vyžádají úplnou uzavírku této...

15. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Silničáři zajistí další narušené svahy u cest do krkonošských horských středisek

Královéhradecký kraj nechá zajistit další narušené skalní svahy u silnic do krkonošských horských středisek. Radní kraje tento týden schválili podmínky tendrů...

15. října 2025  9:19,  aktualizováno  9:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Majitel domu pobodal nájemníky, pak zabil sebe. Policie popsala hrůzu na Rakovnicku

Úterní konflikt v Lužné na Rakovnicku, který vyústil v jednoho mrtvého a dva vážně zraněné, se podle policistů odehrál mezi majitelem domu a jeho dvěma nájemci. Dosavadní vyšetřování odhalilo, že...

15. října 2025  10:12,  aktualizováno  10:51

Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

Zařazení krachujícího mariánskolázeňského výrobce minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters do portfolia skupiny Mattoni 1873 nevyloučil její majitel Alessandro Pasquale. Zásadní podmínkou pro...

15. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Běžec při půlmaratonu zkolaboval brzy po startu, s masáží srdce začali soupeři

Velmi dramatické okamžiky se o víkendu odehrály na běžeckých závodech v Třeboni. Jeden z běžců zkolaboval krátce po startu. Několik závodníků se mu snažilo pomoct nepřímou masáží srdce až do příjezdu...

15. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Dědkův sen se stává realitou. Novou čtvrť a obří arénu začnou stavět na jaře

Muzeum Dynama, zelené střechy, velký hotel s pěti kongresovými sály či parkování pro více než tři tisíce aut. Na veřejnost se dostaly přesné parametry největší arény světa, která bude stát u...

15. října 2025  10:22

Z havarovaného náklaďáku unikl formaldehyd, hasiči udělali hráze ze sorbentu

V Netvořicích na Benešovsku po půl deváté ráno havarovalo auto s návěsem, vezlo formaldehyd. Část nebezpečné látky unikla, hasiči udělali hráze ze sorbentu. Nebezpečí podle policie nehrozí. Nikdo...

15. října 2025  9:42,  aktualizováno  10:19

Na Ještědu začali vyrábět technický sníh, skiareál zahájí sezonu 13. prosince

První technický sníh má na zimu připravený skiareál na Ještědu v Liberci. Systém, který umožňuje jeho výrobu i za teplot nad bodem mrazu, spustil provozovatel městského střediska v pondělí.

15. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Zapálení Českého Švýcarska u odvolacího soudu. Obžaloba trvá na strážcově vině

Pražský vrchní soud bude řešit kauzu založení rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Obžalobě z obecného ohrožení a z poškození cizí věci čelí bývalý dobrovolný strážce parku Jiří...

15. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

GIVET rozšiřuje skincare portfolio a uvádí korejskou dermokosmetiku SKINSOO

15. října 2025  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.