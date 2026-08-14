Společenské a kulturní centrum na Jižních Svazích se začne stavět na jaře

Milan Libiger
  9:32aktualizováno  9:32
Sledovat Metro na Googlu
Vítězný návrh Nový Čech od společnosti Koma Modular počítá s výstavbou nového...

Vítězný návrh Nový Čech od společnosti Koma Modular počítá s výstavbou nového velkého objektu v lokalitě Šmoulího města. | foto: Vizualizace: Město Zlín

Vítězný návrh Nový Čech od společnosti Koma Modular počítá s výstavbou nového...
Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne kulturní...
Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne kulturní a...
Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne kulturní a...
27 fotografií
Vizovická firma Koma Modular chce do konce září podat žádost o stavební povolení na stavbu nového kulturního a společenského centra na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Hodlá jej získat za šest až devět měsíců. Na jaře příštího roku by potom mohla začít stavět.

Budování nového centra z modulů by mělo zabrat přibližně rok. Stát má 100 milionů korun. „Povolení bychom chtěli mít co nejdříve. Nebude to jen na nás, ale i na stavebním úřadě,“ nastínila Marie Schüller, která má na starost provozní část nové budovy.

„Podle původní studie jsme chtěli už v roce 2026 otevírat, ale upřesňování projektu zabralo nějaký čas. Také jsme museli dodržovat lhůty. Nejde to tak jednoduše. Příští rok na jaře bychom ale chtěli začít stavět,“ uvedla.

Místo Šmoulího města postaví kulturní centrum. Nebude to Nový Čech, ujistila firma

Aktuálně je projekt na radnici ke schválení. Firma Koma Modular, která je investorem stavby, ho tam doručila, protože má ve smlouvě s městem, jež vlastní pozemky, že tak učiní. Návrh zástavby vzešel z veřejné soutěže a vedení města si tak může pohlídat, že investor od původního záměru neustoupil.

Vítězný návrh Nový Čech od společnosti Koma Modular počítá s výstavbou nového velkého objektu v lokalitě Šmoulího města.
Vítězný návrh Nový Čech od společnosti Koma Modular počítá s výstavbou nového velkého objektu v lokalitě Šmoulího města.
Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne kulturní centrum. Postaví je společnost Koma Modular. (březen 2025)
Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne kulturní a společenské centrum. Postaví je společnost Koma Modular. (březen 2025)
27 fotografií

„Bude to spíše formální kontrola, že jsou tam věci, které mají být,“ poznamenal primátor Jiří Korec (ANO). Město o tuto zástavbu stojí a věří, že pomůže Jižní Svahy oživit a uprostřed největšího zlínského sídliště vznikne něco velmi atraktivního.

„Pokud nebude mít město výhrady, obratem to podáme na stavební úřad. Pokud by se něco dopřesňovalo, podáme žádost nejpozději do konce září,“ sdělila Schüller.

Místo tzv. Šmoulího města na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně vznikne kulturní centrum. Postaví je společnost Koma Modular. (březen 2025)

Objekt bude průchozí ze tří stran, vznikne z modulů a jeho dominantou bude takzvaný lampion. Návštěvníkům nabídne galerii, tvůrčí dílny, restauraci, bistra, kavárnu či cukrárnou i čtyři sály pro dočasný pronájem a velký multifunkční sál pro 250 lidí.

„Pořádat se v něm budou moci konference, plesy, komorní divadla i koncerty, komunitní setkání či besedy,“ vypočítala Schüller.

Vyklizený pozemek pod druhým segmentem ale to do té doby nezůstane prázdný. Firma tam chce po letních prázdninách zřídit speciální dětské hřiště, které zatím není nikde jinde na Moravě.

Dočasné dobrodružné dětské hřiště

Nazývá ho Adventure Playground (Dobrodružné hřiště) a děti na něm budou ze dřeva a jiných materiálů pomocí nářadí stavět bunkry i jiné věci. K dipozici jim k tomu bude lektor.

Klasická hřiště jsou navržená tak, aby byla co nejbezpečnější a předem určovala, jak si mají děti hrát. Dobrodružné hřiště naopak vzniká průběžně pod rukama samotných dětí.

Dočasně nefunkční místo se tak má proměnit v živý prostor. Společnost si ještě musí povolit dvě mobilní buňky, v nichž bude zázemí.

Tečka za Šmoulím městem. Vznikne zde průchozí atrium pro gastro, dílny i koncerty

Nové kulturní a společenské centrum se původně jmenovalo Nový Čech, název bude ale nakonec jiný, a to re:public. Re má označovat nový začátek, public je odkaz na veřejnost. Dohromady má připomínat, že latinsky je republika, res publica, tedy věc veřejná.

Koma na jaře uspořádala mezi obyvateli průzkum a v březnu veřejné setkání, kde záměr představila. Kvůli obavám lidí nebude centrum otevřené 24 hodin denně, ale na noc se bude zavírat, aby se v jeho útrobách nezdržovali nezvaní návštěvníci.

Schüller přiznala, že firma má k záměru i negativní ohlasy, ale nikdo si soustavněji nestěžuje. Bývalí provozovatelé barů a hospod ve Šmoulím městě záměr kritizovali mimo jiné proto, že tam nebudou klasické hospody s cenově dostupným pivem, což může lidem z okolí vadit. Soutěže na novou zástavbu se zúčastnili, ale město dalo z více důvodů přednost Komě.

11. listopadu 2025
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Expozice na Špilberku přibližuje konec války, prostory zůstaly v původním stavu

Kurátor Michal Hančák v severní části kasemat na brněnském Špilberku, kde je i...

Na začátku druhé světové války si na Špilberku budoval wehrmacht kasárna. Na jejím konci tu mladí němečtí vojáci ve spěchu stavěli protiletecký kryt a schovávali se před bombami. Nedokončené prostory...

14. srpna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Požár ve firmě na repasování baterií, hasit se dalo jen práškovými přístroji

Hasiči zasahovali při požáru ve firmě na repasování baterií. (13. srpna 2026)

Komplikovaný požár ve firmě na repasování baterií v Litomyšli ve čtvrtek navečer zaměstnal dvě jednotky profesionálních a dvě jednotky dobrovolných hasičů. Hořet začalo v dílně, kde bylo uskladněno...

14. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Léto prověřuje popeláře. Za směnu ujdou až 20 tisíc kroků a odvezou tuny odpadu

14. srpna 2026

V jižních Čechách shořely dva domy a stodola i devět hektarů lesa

V Bradáčově na Táborsku shořely dva rodinné domy a stodola. (13. srpna 2026)

Požáry domů, stodoly, kůlny, lesa a louky likvidovali ve čtvrtek odpoledne a v noci jihočeští hasiči. Největší zásah proběhl v Bradáčově na Táborsku, kde hořela stavení, oheň zde napáchal škodu...

14. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Příslušník bezpečnostních sborů rozbíjel v Praze auta. GIBS hledá svědky

ilustrační snímek

Příslušník některého z bezpečnostních sborů rozbíjel minulý týden v Pařížské ulici v centru Prahy auta. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nyní hledá případné svědky a také další...

14. srpna 2026  9:42

Společenské a kulturní centrum na Jižních Svazích se začne stavět na jaře

Vítězný návrh Nový Čech od společnosti Koma Modular počítá s výstavbou nového...

Vizovická firma Koma Modular chce do konce září podat žádost o stavební povolení na stavbu nového kulturního a společenského centra na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Hodlá jej získat za šest až devět...

14. srpna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

V noci na dnešek hořelo zemědělské stavení na Táborsku, škoda je deset mil. Kč

ilustrační snímek

V noci na dnešek hořelo zemědělské stavení v Bradáčově na Táborsku. Oheň zasáhl tři budovy a způsobil škodu přibližně deset milionů korun. Hasiči v noci...

14. srpna 2026  7:51,  aktualizováno  7:51

Společnost Angelaligner se odvolá proti rozhodnutí čínského soudu ohledně řešení extrakce premolárů, které nemá žádný dopad na zákazníky

14. srpna 2026  9:20

Hasiči od čtvrtka likvidují požár lesa u Lnářů, v půlnoci požár lokalizovali

ilustrační snímek

Hasiči od čtvrtka likvidují požár lesa u obce Lnáře na Strakonicku. V půlnoci na dnešek požár lokalizovali a oheň se dál nešíří. Ve čtvrtek vyhlásili třetí...

14. srpna 2026  7:36,  aktualizováno  7:36

Pod zem, či nahoru? Jihlava nabízí návštěvu labyrintu i výhled ze střechy arény

Horácká aréna nabízí výhled na Jihlavu ze střechy, na které je kromě vyhlídek i...

Pokud se na Jihlavu zeptáte sportovních fanoušků, většina zareaguje, že zná hokejovou Duklu. Vojenský klub patřil k nejlepším. Zlatou éru Dukla zažívala do roku 1991, posbírala 12 titulů. V odkazu na...

14. srpna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Cizinec vyhrožoval při streamování, domů ho přišla sebrat zásahovka

Cizinec vyhrožoval v živém vysílání. Policie ho zadržela

Kvůli nevhodnému streamování skončil minulý týden muž z Mladoboleslavska v poutech. Cizince překvapila u něj doma zásahová jednotka poté, co v živém vysílání na internetu vyhrožoval jiným lidem...

14. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:04

Vzácnost z Kostariky vykvetla v Praze. Ve volné přírodě zbývají desítky rostlin

V pražské botanické zahradě v Troji vykvetla mimořádně vzácná Osa pulchra

V pražské botanické zahradě v Troji vykvetla mimořádně vzácná Osa pulchra. Rostlina pocházející ze Střední Ameriky zaujme velkými bělavými květy, které intenzivně voní především v noci. Ve své...

14. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×