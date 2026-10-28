Společnosti Sběrné suroviny UH meziročně znatelně klesly tržby i zisk

Společnost Sběrné suroviny UH, která se věnuje zpracování odpadů, měla loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 323,7 milionu korun. Meziročně byly o 67,3 milionu korun nižší. Čistý zisk firmě sídlící v Uherském Hradišti klesl přibližně z 31,2 milionu korun v roce 2024 na loňských zhruba 20,4 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy a účetní závěrky podniku, které jsou založené ve Sbírce listin.
Podnik používá třídicí, lisovací a drticí linku na plasty a papír i zařízení na úpravu kovového odpadu. "Má vlastní prostory a řadu zařízení umožňující kvalitní zpracování odpadů a jejich maximální materiálové využití. I v roce 2025 došlo k další obnově, modernizaci a rozšíření svozové, manipulační a zpracovatelské kapacity společnosti," uvedl ve výroční zprávě jednatel Rudolf Mazánek.
Čistá aktiva firmy přesahovala na konci loňského roku 264,2 milionu korun, vlastní kapitál činil téměř 190,7 milionu korun a cizí zdroje přibližně 72 milionů korun. Společnost loni zaměstnávala v průměru 69 lidí, ve srovnání s rokem 2024 o pět méně. Na mzdy vynaložila minulý rok 37,7 milionu korun, meziročně zhruba o 3,1 milionu korun více.
Sběrné suroviny UH se zabývají výkupem, svozem, odběrem a zpracováním zejména využitelných odpadů. Společnost je dotřiďuje, případně lisuje, stříhá, upravuje a následně předává k materiálovému nebo energetickému využití. Věnuje se také ekologické likvidaci ostatních druhů odpadů a provozuje několik sběrných dvorů.
Sběrné suroviny UH byly založeny v roce 2000, historie podniku však sahá do roku 1971. Hlavní provozovna společnosti je v Průmyslové ulici v Uherském Hradišti. Podnik působí především na území Zlínského kraje s přesahem do sousedního Jihomoravského kraje. Obchoduje však po celé České republice i v zahraničí.