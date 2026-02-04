Nový most ke sportovnímu areálu Vršava by mohl být nejdříve za dva roky

Most, který vede přes Fryštácký potok do zlínského sportovního areálu na Vršavě, stojí už přes půl století, je částečně dřevěný a ve špatném stavu. Navíc je příliš úzký, vjede na něj jen jedno auto. Kvůli tomu tady vznikají nebezpečné dopravní situace. Radnice ho proto chce odstranit a postavit nový.
Letos schválila výběrové řízení na projekt. Práce však musí skloubit s výstavbou dálničního přivaděče z Fryštáku, který tady bude kopírovat hlavní cestu. Jeho investorem je Zlínský kraj, který ještě nemá stavební povolení.

Nový most by tak mohl vyrůst až mezi lety 2028 až 2030. Bude stát vedle toho současného ve směru z centra. „Je navržený pro obousměrný provoz vozidel a bude mít samostatný oddělený prostor pro pěší,“ konstatoval náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek. Stávající most bude následně odstraněn.

Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

Pokud by nebyla výstavba nového mostu vázaná na investici kraje, město by ho už podle Čížka vybudovalo. Stojí o to zejména tenisté a fotbalisté, kteří na Vršavě působí. Tenisový areál navštěvuje i veřejnost. Navíc tudy vede přístupová cesta k dětskému zábavnímu centru Toboga Galaxie.

Most není v ideálním stavu, ačkoliv od roku 1974, kdy vznikl, prošel více stavebními zásahy. Při poslední opravě v roce 2022 byla vyměněna dřevěná konstrukce a ocelové zábradlí.

Po loňské technické prohlídce byly na most okamžitě položeny ocelové pláty. Letos se vymění dřevěná konstrukce, po níž se jezdí, opraví se a natře zábradlí.

Sportovní areál Vršava čeká rozšíření, má zde vzniknout nová tenisová hala

V rámci výstavby dálničního přivaděče bude vybudován ještě další most přes Fryštácký potok na Vršavě, a to právě k zábavnímu parku a restauraci Toboga Galaxie.

U přivaděče ze Zlína do Fryštáku k dálnici D49 si Zlínský kraj vyřizuje povolení už přes deset let. Naposledy se zasekl na požadavku ochránců přírody, kteří chtějí poblíž odbočky do Kostelce a Štípy vybudovat koridor, kudy by novou silnici přecházeli velcí savci.

Stávající dvoupruhová výpadovka ze Zlína do Fryštáku by měla mít čtyři jízdní pruhy. Ve Zlíně pod Burešovem na přivaděč naváže obchvat Zálešné, který si povoluje město, jenž s tím má také potíže. Úřady už delší doby řeší odvolání ekologických spolků proti územnímu rozhodnutí na obchvat.









