Zlín chce rozšířit sportoviště, plánuje tenisovou halu i travnatou plochu

Milan Libiger
  10:02aktualizováno  10:02
Zlín plánuje nová sportoviště. Na kopci nad Mladcovou má vzniknout u vedle stávajícího sportovního areálu tréninková travnatá plocha. Na Vršavě by zase měla do dvou let vyrůst tenisová hala, která doplní stávající tenisový areál.
Sportovní areál Vršava ve Zlíně. Tenisová hala a cyklostezka (červen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Když město Zlín za přibližně 18 milionu korun koupilo tenisový areál na Mladcové, kde je šest otevřených a čtyři kryté kurty ve dvou halách, mělo s ním své plány, mimo jiné i na jeho rozšíření.

Sousední pozemek směrem k Rackové chce vyrovnat a vybudovat na něm travnatou plochu, na níž by mohli trénovat ragbisté, případně baseballisté.

„Tráva bude mít parametry sportovního hřiště. Naším cílem je, abychom ulevili přetíženému stadionu Mládeže,“ zmínil primátor Jiří Korec (ANO).

Zlín koupí tenisový areál na Mladcové, vedle postaví hřiště pro ragby a baseball

Stadion Mládeže je dlouhodobě vytížený na více než sto procent, i proto ragbisté možnost trénovat na Mladcové vítají.

„Máme velký nárůst v mládežnických kategoriích a sportovní plochy už nám nestačí. Usilujeme několik let o travnaté plochy, na kterých bychom mohli alespoň trénovat,“ potvrdil předseda zlínského ragbyového klubu Richard Láník.

Tréninková plocha na Mladcové by měla sloužit hlavně mládeži, proto je podle Láníka důležité, že je v dosahu zastávka městské hromadné dopravy. Podle Korce by měla být připravená během letošního září.

Klubovny spolků mají zmizet

„Je to pro nás pozitivní informace,“ poznamenal Láník. „Budeme plochu využívat každý den, ale bude záležet i na tom, jaké tam bude zázemí. Když není příznivé počasí, je dobré mít se kde osprchovat.“

Nejdříve však z místa musejí být do jara odstraněny dvě klubovny, které si na městských pozemcích postavily spolky Cvak a Zálesák.

Zastupitelé schválili, že spolku Cvak pošle město 2,5 milionu korun na odstranění nízkopodlažního objektu. Obě strany se nemohly zpočátku dohodnout na způsobu řešení a věc už převzali jejich právníci. Nakonec však našly společnou řeč. Cvak teď hledá nové prostory. Spolek Zálesák objekt odstraní bez finanční náhrady.

Projekt sportovišť společnosti Cream chce od města převzít Zlínský kraj

Pokud jde o samotný tenisový areál, město řeší, co s ním udělat dál. „Vyhodnotíme si, jestli tam musejí být dvě nafukovací haly, nebo se jedna z nich na léto odstraní, aby tam bylo více venkovních kurtů. V halách je v létě velké horko,“ nastínil Korec.

Město chce situaci na Mladcové řešit současně s tenisovým areálem na Vršavě, kde vlastní téměř všechny pozemky. A za 22 milionů tam koupí tenisovou halu se čtyřmi kurty od společnosti Tenis Vršava. Vedle, na místě čtyř starších kurtů s umělým povrchem, by pak měla vyrůst další hala.

Nákupem chce město také urovnat spor ve firmě Tenis Vršava. Soud jí už dříve musel přidělit opatrovníka.

Potíže s jednatelem

Spolek Tenisový klub Zlín vlastní 48 procent společnosti, jeho bývalý jednatel Milan Kalus 40 procent a Sportovní kluby Zlín 12 procent. Prodej loni odsouhlasila valná hromada, kterou však Kalus napadl u soudu. S dalšími dvěma majiteli se pře i o jiné věci.

„Máme dohodu se dvěma spoluvlastníky společnosti, že část peněz, které jim mají přijít, bude následně využita pro stavbu nové haly,“ sdělil Korec.

„Podle dohod by to mělo být 60 procent kupní ceny, takže 40 procent by mělo doplatit město, nebo to bude uhrazeno z úvěru některého z těchto dvou subjektů. Pak hala přejde do majetku města,“ upřesnil.

Sportovní areál Vršava čeká rozšíření, má zde vzniknout nová tenisová hala

Podle Korce by hala mohla vyrůst do dvou let a stavět ji zřejmě bude město, které na ni bude chtít získat dotace.

„Prioritně by sloužila pro závodní tenis,“ naznačil Michal Výmola, člen výboru spolku Tenisový klub Zlín. „Do čtyř pěti hodin odpoledne by tam jako v jiných halách trénovali závodní hráči, pak by byly komerční časy pro veřejnost.“

Zastupitelé už schválili uzavření kupní smlouvy i to, že peníze budou dočasně (nejdéle do června) složeny v zástavě u advokáta, aby měly soudy čas na vyřešení sporu ohledně platnosti valné hromady společnosti Tenis Zlín. Když její vlastníci peníze dostanou, nebudou s nimi smět 60 dní nakládat pod pokutou milion korun.

Smlouvu je třeba ještě doladit

Opoziční zastupitelé však měli k postupu výhrady. „Proč nemůžeme počkat tři měsíce, než se to vyřeší? Proč dáme 22 milionů korun do úschovy, kde ztratíme 110 tisíc na úrocích za tři měsíce? Proč tak spěcháme, když můžeme počkat? “ ptal se zastupitel Pavel Simkovič (STAN).

Podle opozičního zastupitele Jaroslava Juráše (Zlín 21) se může stát, že spolek použije utržené peníze, ne nutně z neetického, ale třeba z hospodářského důvodu na něco jiného než na výstavbu haly.

„To, co je navrhováno, ještě nebrání cizelaci budoucího kontraktu. Vnímám to tak, že když se město rozhodne obsahové podmínky upravit, tak toto je minimální limit,“ zmínil Juráš.

Nový most ke sportovnímu areálu Vršava by mohl být nejdříve za dva roky

Podle Korce je možné další podrobnosti uvést do kupní smlouvy, jejíž znění ještě zastupitelé neschválili. Pokud jde o to, zda město zbytečně nespěchá, primátor si myslí, že by společnost Tenis Zlín mohla spadnout do likvidace a hala by se pak prodávala v dražbě.

„To by mohla být komplikace pro záměr města na scelení areálu na Vršavě,“ je přesvědčený Korec. Město pak bude chtít získat od Sportovních klubů Zlín část pozemků pod touto halou. K tomu, aby vlastnilo celý areál, musí mít ještě pozemky státu, s nímž už řeší jejich převod.

Vršavské kurty, které vznikly v 80. letech minulého století, by se navíc měly dočkat rekonstrukce.

Modrá značka ukazuje sportovní areál Mladcová, červená tenisové kurty a halu na Vršavě.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí". Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

V kůži Harrisona Forda na cestě k Michalu Dolejšovi do pražské kanalizace. Hurá do tajemné stoky

Pamětní tabulka Michalu Dolejšovi

Pravděpodobně jediná upomínková cedule na památku člověka, na kterou slunce nikdy nezasvítí. Narazíte na ni v labyrintu pražské kanalizační sítě, ale neprozradím, kde se nachází. Cesta k ní byla,...

15. března 2026

Student v Ostravě nedorazil domů z maturitního plesu, pátrá po něm policie

Policie pátrá po studentovi Matěji Doležalovi, který se nevrátil z maturitního...

Policisté hledají na Landeku osmnáctiletého studenta z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Pročesávají vrch Landek v Ostravě-Petřkovicích, kde stopy pohřešovaného osmnáctiletého Matěje...

15. března 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Starosta malé vsi je člověk více profesí. Ale s traktorem popojet neumím

Růžena Balláková je starostkou už čtyři volební období (13. března 2026).

Už čtvrté volební období řídí Růžena Balláková Svatý Jan nad Malší. A sbírá za to i ocenění. Loňská Žena Českobudějovicka nyní získala bronz v mezinárodní soutěži Women Changing the World Awards...

15. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Mladík s kuličkovkou spustil v Chomutově manévry, hrál si prý na akčního hrdinu

Mladík mával pistolí před restaurací

Mladíka, který před restaurací mává pistolí, si díky městskému kamerovému systému všimli tento týden v Chomutově. Strážníci okamžitě v několika vozech vyrazili na místo, kde dotyčného znehybnili....

15. března 2026  11:32

Jeden z řidičů ze sobotní nehody na Třebíčsku měl pozitivní test na drogy

ilustrační snímek

Jeden z řidičů aut, která se v sobotu v podvečer střetla u Slaviček na Třebíčsku, měl pozitivní test na drogy. Nehoda se stala před 19:00, když dvacetiletý...

15. března 2026  9:39,  aktualizováno  9:39

Dívce se udělalo nevolno a na Matějské vypadla z atrakce, má poraněnou hlavu

Kolotočář Helfer na Matějskou pouť v Praze jezdí přes 60 let a provozuje...

Z atrakce na Matějské pouti vypadla v sobotu večer dívka v dospívajícím věku. Podle informací policie byla zajištěná podle pravidel, udělalo se jí však nevolno, neudržela se a při pádu si poranila...

15. března 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

V Českých Budějovicích začne příprava na rekonstrukci mostu Kosmonautů

ilustrační snímek

V Českých Budějovicích začne po víkendu příprava na rekonstrukci mostu Kosmonautů, který je součástí frekventované Mánesovy třídy. Od pondělí proto bude mimo...

15. března 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Ve Zlíně se poprvé uskuteční festival Noc práva, nabídne exkurze i přednášky

ilustrační snímek

Ve Zlíně bude ve středu 18. března poprvé festival Noc práva. Nabídne exkurze a simulovaná soudní jednání, přednášky, debaty, večerní panelovou diskusi i...

15. března 2026  9:16,  aktualizováno  9:16

ISLE 2026 úspěšně vytyčuje nové trendy v oblasti inteligentních displejů a systémové integrace

15. března 2026  10:49

Mezinárodní veletrh dodavatelských řetězců v Číně představuje zónu umělé inteligence; začíná stodenní odpočítávání s více než 500 vystavovateli

15. března 2026  10:39

GoodWe posiluje své prvenství na evropském trhu domácích systémů pro skladování energie představením světově prvního certifikovaného tichého řešení v Amsterdamu

15. března 2026  10:29

Lucid podrobně představuje chystanou platformu Midsize a oznamuje nové zdroje pravidelných příjmů jako základ promyšlené cesty k ziskovému škálování

15. března 2026  10:19

