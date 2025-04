Zlín řeší nedostatek sportovišť, ve hře je i hala v bývalém baťovském areálu

První nabídka je od společnosti Cream, která by mohla postavit tréninkový zimní stadion a halu se dvěma hřišti ve východní části baťovského areálu. Druhá od firmy RC Europe, která vlastní sportoviště s volejbalovými hřišti nad Kudlovskou přehradou, kde by také postavila krytou halu.

Radní budou zvažovat, zda vypíšou soutěž na vybudování nových sportovišť. Jasno chtějí mít do poloviny letošního roku.

„Musíme si to vyhodnotit s ohledem na ekonomiku, ale současně platí, že jako rada města vnímáme potřebu sportovišť a hledáme cesty, jak ji naplnit. Musíme to udělat tak, abychom věděli, že to ufinancujeme,“ nastínil primátor Jiří Korec (ANO). „Ještě vyhodnocujeme, jaké jsou finanční možnosti města,“ doplnil.

Podle primátora by v případě Creamu mohl na ploše, na níž je vedle 34. budovy areálu parkoviště, vzniknout tréninkový zimní stadion, v němž by se hrála třeba univerzitní liga nebo provozovalo krasobruslení. Šlo by o třetí ledovou plochu ve Zlíně, která je podle Korce potřeba. Ve druhém objektu vedle by mohla být dvě hřiště o rozměrech 20x40 metrů pro volejbal, basketbal, florbal nebo futsal. Také menší sály, například pro bojová umění.

Cream zatím projekt nechce příliš komentovat. „V současné době na něm intenzivně pracujeme a děláme vše pro to, aby byl co nejlépe připraven k prezentaci. Jakmile budou informace kompletní a ověřené, rádi je budeme sdílet s médii,“ sdělila mluvčí Pavlína Srkalová Jemelková.

Cream chce stavět za 300 milionů bez DPH

Podle Korce by Cream sportoviště postavil za 300 milionů korun bez DPH s tím, že by město za 15 let částku splatilo v nájmu. Pokud by se rozpočítala na 20 let, byla by navýšená o zhruba 10 procent. Potom by město majetek mohlo koupit za přibližně 20 procent původní ceny, případně pokračovat v jeho užívání za sníženého nájmu.

„Pokud bychom do toho šli, nechali bychom otevřené dveře pro budoucí zastupitelstvo, jestli by pokračovalo v nájmu, nebo by to město odkoupilo,“ předestřel Korec.

Nabídku Creamu považuje za přijatelnější než tu od RC Europe. Tato firma podle primátora odhadla náklady na 100 milionů korun s tím, že radnice by za 15 let zaplatila dvojnásobek. Možnost odkupu nenabídla a pokračující nájem by byl za stejných podmínek. „To je pro nás nepředstavitelné,“ avizuje Korec.

RC Europe nabízí místo poblíž přehrady

Firma RC Europe podle něho nabídla halu 20x40 metrů, k tomu další menší sportoviště, například pro bojové sporty, a zastřešený volejbalový kurt. V rámci tržních konzultací jde zatím o orientační ceny, které nejsou závazné. Neměly by se však nijak výrazně měnit od těch, které by pak mohly být schválené v soutěži.

Město je přitom značně limitované finančně. Klesají mu daňové příjmy a jdou nahoru náklady. Změny v rozpočtovém určení daní, které by situaci zlepšily, zatím poslanci neschválili. Vedení města se podle primátora do konce první poloviny roku rozhodne, zda soutěž vypíše.

„Vzhledem k rozpočtu města by bylo na velkou debatu v rámci rady, jestli nejít cestou alespoň menšího sportoviště za menší peníze,“ nastínil Korec.

Zlínská opozice je k záměru zdrženlivá, především kvůli ekonomické situaci, která není dobrá. „Náklady na provoz nových sportovišť budou velké. Měli bychom raději investovat do rekonstrukcí našich sportovišť a spíše se zaměřit na sociální oblast. Soutěž bych nevypisovala,“ míní zastupitelka Kateřina Francová (STAN).

Upozornila na to, že ve Zlíně populace stárne a může pokračovat pokles porodnosti, který trvá už několik let.

Ve hře mohou být i jiná místa

„O plánovaném výběrovém řízení na stavbu sportovišť nebyli naši zastupitelé informováni, stejně jako o plánovaném záměru výstavby,“ poznamenal opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21). „Každopádně nerozumíme situaci, kdy na jednu stranu město nemá peníze a na druhou stranu se chystá vypisovat výběrové řízení na stavbu nových sportovišť.“

Pokud by město soutěž vypsalo, nebyla by omezena jen lokalitami dvou zmíněných firem. Týkala by se celého území Zlína, respektive míst s dobrou dopravní dostupností.

„Nevíme, kdo všechno se přihlásí. Chceme, aby to bylo transparentní a otevřené pro všechny,“ uvedl Korec.

Radnice by soutěž vypsala formou soutěžního dialogu, během níž se může připravovaný návrh ještě upravovat. Takto vznikl například projekt na přestavbu Velkého kina.