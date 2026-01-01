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Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. Na snímku Michal Štejdíř ze Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. Na snímku Michal Štejdíř. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA
Sprejeři z celé Moravy proměnili nevzhledné billboardové panely v centru Zlína. (červen 2026)
Autor: Jan Salač, MAFRA