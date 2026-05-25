Sraz autoveteránů ve Starém Městě ozdobí speciály z Rallye Dakar

Sraz automobilových a motocyklových veteránů ve Starém Městě na Uherskohradišťsku ozdobí speciály z Rallye Dakar, které se závodů zúčastnily. Dorazí také jejich řidiči a navigátoři Jiří Moskal, Tomáš Tomeček a Jaroslav Joklík. Právě dakarská sekce by měla být největším lákadlem sedmého ročníku srazu, který bude 7. června v areálu Kovozoo, sdělila dnes ČTK Martina Juřenová ze spolupořádající skupiny REC Group.
Organizátoři očekávají účast více než 600 historických strojů. Návštěvníci uvidí vozy a motocykly z předválečné i meziválečné doby, nejmladší by měly být z 90. let minulého století. Ožije též železniční vlečka. "Letos se návštěvníci mohou těšit na majestátní parní lokomotivu EP1000," uvedla Juřenová.
Zájemci si budou moci prohlédnout i některé kuriozity, mezi nimi parní motocykl Roper, monokolo nebo historický elektrokočár Dora, které předvede sběratel Antonín Pavelka. Pro účastníky s veterány pořadatelé chystají soutěž elegance, ve které porota vybere deset nejkrásnějších vozidel. Na srazu budou i retro kočárky. Doprovodný program nabídne hudební vystoupení, prohlídky kovárny nebo simulátor formule 1.
Pro návštěvníky se areál otevře v neděli 7. června v 09:00, přístupný zůstane do 17:00. Více informací je na webových stránkách. Areál Kovozoo představuje stovky zvířat vyrobených z kovového šrotu. Doplňují je další exponáty, například tramvaj, letoun L-610, staré zemědělské stroje, vysloužilá hasičská auta nebo buldozery. Dále lze v areálu navštívit muzeum veteránů a vyhlídkové lávky nebo se svézt vláčkem.