Po srážce dvou vozidel na dálnici D55 uzavřela policie provoz v obou směrech

Autor: linh, ČTK
  20:52aktualizováno  21:02
Na konci úseku dálnice D55 u Napajedel na Zlínsku navazujícím na silnici I/55 se dnes večer srazilo nákladní a osobní auto. Nehoda cestu uzavřela. Kolony se tam ale netvoří, auta úsek mohou objet. Vyplývá to z informací policie a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„Mohu pouze potvrdit, že jsme na místě dopravní nehody zasahovali,“ řekla mluvčí zlínské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková iDNES.cz.

Mluvčí také později doplnila, že záchranáři do krajské nemocnice převezli jednu osobu. Ta je, podle jejích slov, velmi vážném stavu. „Na místo vyjely dvě posádky záchranářů a jeden tým s lékařem,“ uvedla.

„Došlo tam k dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu. My jsme tam vyprošťovali jednu osobu, kterou jsme následně předali do péče zdravotnické záchranné službě,“ uvedl pro iDNES.cz Kamil Tlušťák. Vyšetřování nehody podle něj stále probíhá.

„Aktuálně jsou všechna vozidla z uzavřeného úseku dálnice D55 odkloněna na objízdné trasy,“ oznámili policisté na síti X. Podle silničářů může uzavírka trvat do 23:00.

„Na místě stále probíhá vyšetřování dopravní nehody. V daném úseku dbejte zvýšené opatrnosti,“ požádali policisté řidiče.

