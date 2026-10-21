STAN po jednání s hnutím Zlín 21 nově připustilo vznik široké koalice ve Zlíně

Hnutí STAN po dnešním večerním jednání s hnutím Zlín 21 připustilo vznik široké koalice ve Zlíně. Novinářům to řekla lídryně STAN Věra Stojar. Dříve STAN preferoval užší koalici pouze s trojblokem ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem a Piráti, která by však měla nejtěsnější možnou většinu 21 hlasů v zastupitelstvu s 41 členy.
Širší koalici, kde by byl i Zlín 21, prosazovalo hnutí Zlín 21 a trojblok, měla by 29 hlasů. Vítězné hnutí ANO, jehož primátor Jiří Korec vedl město dvě volební období, je zatím stále mimo koaliční vyjednávání.
"Dnešní jednání se Zlínem 21 byla velmi produktivní debata. Shodli jsme se na tom, že budeme vyjednávat o možnostech široké koalice. Dokonce jsme se dostali už k programovým prioritám, kdy nám Zlín 21 představil své programové priority a v podstatě na čem se shodneme, tak to je změna pro Zlín." uvedla Stojar. Hnutí Zlín 21 a STAN byla v končícím volebním období v opozici a ve volbách získala druhý a třetí nejvyšší počet mandátů po vítězném hnutí ANO.
Přestože se dnes řešily i personální otázky a post primátora, Stojar jejich kandidáta neuvedla. Zlín 21 již dříve označil za svého kandidáta volebního lídra Čestmíra Vančuru. Po dnešním setkání se podle něj povolební jednání posunula, vznik široké koalice je reálnější. "Probrali jsme hodně věcí, které nás vzájemně zajímaly. Věnovali jsme tomu dost energie, času, ale také přípravy na to dnešní jednání, myslím si, že se nám to vzájemně vyplatilo," uvedl Vančura. Ve čtvrtek bude jednat trojblok se STAN, hledá se termín pro první společné setkání všech tří subjektů v možné široké koalici.
Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli.
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici bylo hnutí Zlín 21, STAN a SPD.