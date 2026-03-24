STAN povede v komunálních volbách ve Zlíně kariérová poradkyně Věra Stojar

Starosty a nezávislé (STAN) povede v podzimních komunálních volbách ve Zlíně kariérová poradkyně, lektorka a předsedkyně spolku Inspirace Zlín Věra Stojar. Na facebooku to oznámil předseda Starostů Vít Rakušan, informaci ČTK potvrdila Stojar.
"Kandiduji proto, že Zlín znám z každodenní praxe – pracuji s mladými lidmi, dospělými i firmami a vidím, co ovlivňuje jejich rozhodování a kvalitu života ve městě. Dlouhodobě se věnuji tomu, jak ve Zlíně udržet mladé lidi a vytvářet pro ně příležitosti. Zároveň se při své práci opírám o data a analytický přístup, takže vnímám nejen potřeby lidí, ale i konkrétní řešení. Chci své zkušenosti z vedení projektů a týmů využít pro to, aby byl Zlín městem, které se rozvíjí systematicky a s jasnou vizí," řekla dnes ČTK Stojar.
Do STAN vstoupila loni v létě, za hnutí kandidovala v komunálních volbách ve Zlíně i před čtyřmi lety, kdy byla na 28. místě kandidátky. "Ke kandidatuře jsem se rozhodla i na základě oslovení od Kateřiny Francové, která vedla kandidátku v minulých volbách a viděla ve mně potenciál pro tuto roli. Velmi si této důvěry vážím a brala jsem to jako silný impulz se nad kandidaturou vážně zamyslet," uvedla Stojar.
Hnutí STAN získalo před čtyřmi lety ve Zlíně 7,33 procenta hlasů a skončilo šesté. V zastupitelstvu s 41 křesly získalo tři mandáty a skončilo v opozici. Volby vyhrálo hnutí ANO, dostalo 31,97 procenta hlasů a má 14 mandátů. Koalici vytvořilo s ODS, lidovci a Piráty. V opozici je kromě STAN i hnutí Zlín 21 a SPD.
Lídrem ANO bude stejně jako v minulých volbách primátor Jiří Korec. Schválila to místní organizace hnutí, lídra musí ještě potvrdit další orgány hnutí až po republikové předsednictvo, řekl dnes ČTK Korec. Dvojkou na kandidátce bude náměstek primátora Michal Čížek, na třetím místě je ředitelka zlínského Baťova institutu Lucie Pluhařová.
Lidovci budou kandidovat s podporou TOP 09 a nezávislých kandidátů. Lídrem kandidátky bude bývalý poslanec a nynější zastupitel Zlína a předseda krajského výboru lidovců Aleš Dufek (KDU-ČSL). Lídra pro komunální volby ve Zlíně oznámilo také hnutí Zlín 21, bude jím opět podnikatel a prezident zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura. Jedničkou kandidátky byl před čtyřmi i osmi lety. Hnutí Zlín 21 bylo ve volbách druhé, získalo sedm mandátů.
Další politické subjekty zatím své lídry pro letošní volby do zastupitelstva krajského města oficiálně neoznámily. Lídr kandidátky ODS by měl být známý na konci dubna, v polovině dubna by měli lídra mít i Piráti.