STAN se ve Zlíně vzdá jednoho mandátu v radě, chce odblokovat pat v jednání

Hnutí STAN ve Zlíně je ochotné se vzdát jednoho mandátu v radě města, chce tím odblokovat koaliční vyjednávání. V jedenáctičlenné radě města by tak podle návrhu STAN měli Starostové tři mandáty, trojblok ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem a Piráti pět mandátů a hnutí Zlín 21 tři mandáty. Novinářům to dnes po jednání s možnými koaličními partnery řekla lídryně STAN Věra Stojar. Starostům by připadl post primátora, konkrétní jméno zatím nepadlo. Trojblok i Zlín 21 nyní návrh STAN projednají se svými zastupiteli. Další schůzka je v plánu v neděli.
Povolební vyjednávání se ve Zlíně zablokovalo minulý týden v neděli na rozdělení mandátů v městské radě. Hnutí STAN a Zlín 21 nabídla trojbloku čtyři křesla, trojblok jich však chce pět. Podle původního návrhu měl mít STAN čtyři křesla v radě, nyní se v novém návrhu STAN jednoho křesla vzdal ve prospěch trojbloku.
"Vnímali jsme, že je potřeba odblokovat patovou situaci, takže jsme přišli s novým návrhem rozdělení mandátů. Tři mandáty pro Zlín 21, tři mandáty pro Starosty a pět mandátů pro trojblok. Trojblok i Zlín 21 si tyto informace musí projednat se svými zastupitelskými kluby. Ale každopádně trojblok i Zlín 21 uvedli, že vnímají ten posun velmi pozitivně," uvedla Stojar. V neděli by se podle ní už mohly projednávat jednotlivé kompetence.
"Dnešní jednání přineslo důležitý posun. Hnutí STAN akceptovalo požadavek trojbloku na pět míst v radě města. Tím se podařilo překonat jednu z dosavadních zásadních překážek a vytvořit prostor pro další diskusi o podobě možné spolupráce. Vnímám to jako pozitivní posun a výrazný pozitivní posun k tomu, aby mohla vzniknout koalice bez hnutí ANO ve Zlíně," uvedl po jednání zástupce trojbloku Aleš Dufek (KDU-ČSL).
Lídr Zlín 21 Čestmír Vančura připustil, že by post primátora mohl připadnout STAN. Obě hnutí dříve uvedla, že primátor vzejde z jejich řad, trojblok si jej nenárokoval. "Důležité je, že je na stole návrh, který znamená, že můžeme jednat dál. Že jsme se rozjeli, že jsme se nezastavili," uvedl Vančura.
Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli. Hnutí ANO, jehož primátor Jiří Korec vedl město dvě volební období, je zatím mimo koaliční vyjednávání.
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů. V opozici bylo hnutí Zlín 21, STAN a SPD.