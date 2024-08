Z kovového šrotu vytvořil dvoutunového draka. Byla to výzva, přiznal kovář

Impozantní dílo bude součástí nového oddělení kovozoo. „Vzniká zde sekce Pohádky a přemýšleli jsme, čím ji uvést,“ popisuje člen týmu kovárny v Kovozoo. „Napadl nás námět draka a já se toho chytil,“ doplňuje Čech, jenž na díle pracoval od loňského srpna a strávil nad ním 888 hodin.

O tom, že nešlo o snadnou práci, svědčí i impozantní rozměry pohádkového zvířete. Je 3,7 metru vysoký, na délku má 8 a na šířku dokonce 9 metrů. K tomu je třeba připočíst dvoutunovou váhu.

„Jsem rád za takovou příležitost. Bylo to náročné i zábavné,“ přibližuje autor. „Člověk chodil domů vyčerpaný. Já to mám tak, že je pro mě dílo stále živé, takže jsem zároveň neustále přemýšlel, co zlepšit a udělat jinak.“

Autor si nejdřív udělal nákres dračí hlavy na balicí papír. Poté vyrobil nosnou kostru a na ni pak doplňoval různé druhy materiálu.

„Prošlo mi toho rukama spousty, nejdůležitější bylo rozmyslet si, zda a kam se vám která součástka hodí,“ zmínil.

Přibude i film, sci-fi a pravěk

Jako zkušený kovář si byl schopný materiál ohnout a natvarovat tak, jak potřeboval. Při práci zároveň nesměl zapomínat, že dvoutunového Toníka bude potřeba přepravit na místo.

„Nechtěl jsem dělat jen statickou sochu, ale také zachytit dynamiku, pohyb a nějaký výraz,“ upozornil kovář, který už pro Kovozoo zpracoval orla mořského. „Ten byl ale mnohem menší, na takto velkém objektu jsem ještě nepracoval.“

Čech, kterého potěšily i první ohlasy od veřejnosti, sám pracuje jako učitel odborného výcviku kovářského řemesla na Střední odborné škole v Luhačovicích. Věří přitom, že jeho práce by mohla inspirovat studenty.

„Učím je, že práce uměleckého kováře je dost široká a záleží při ní jen na vlastním umu a fantazii,“ uvedl.

V pohádkové sekci Kovozoo přibudou brzy i další artefakty. Podle zakladatele a šéfa skupiny REC Group Bronislava Janečka je už překonaná původní myšlenka vystavovat pouze kovová zvířata v původní velikosti.

„Aby si u nás našel opravdu každý to své, rozhodli jsme se rozšířit expozici o nová témata,“ uvedl Janeček. Postupně proto přibudou sekce Film & sci-fi nebo Pravěk.