Aktivisté proti přístavu Slovácko neuspěli. Teď ho chtějí zablokovat místní

Milan Libiger
  13:02aktualizováno  13:02
Když soud před pár týdny zamítl žalobu ekologického spolku Děti Země proti výstavbě přístavu Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě, vypadalo to tak, že záměru za půl miliardy korun už nebude stát nic v cestě. Lidé z lokality Trávníky a dalšího blízkého okolí místa, kde má přístav vzniknout, však sepsali petici a začali sbírat podpisy.
Nový přístav Slovácko na řece Moravě ve Starém Městě pojme až padesát rekreačních lodí. Má se začít stavět během roku 2025. (červenec 2024) | foto: Vizualizace: Ředitelství vodních cest

Obávají se hluku z dopravy na příjezdové cestě při výstavbě přístavu i po ní s tím, že může docházet k nehodám. Cesta vede přes železniční přejezd a kříží ji cyklostezka. Dále upozorňují na možné narušení klidu zdejší lokality a její nové komerční využití, i na možné dopady na ekosystémy, krajinu i spodní vody. Navrhují proto, aby se rozšířilo stávající přístaviště na Baťově kanále.

Ředitelství vodních cest (ŘVC) jako investor i radnice, která chce vedle přístavu postavit park, tuto možnost odmítají s tím, že lokalita byla vybrána mezi ostatními jako nejvhodnější. Navíc je příprava už v pokročilé fázi, která stála čas i peníze.

„Proč byla vybraná tato lokalita, když Staré Město mělo v územním plánu vymezený prostor pro vodní dílo na Baťově kanále v blízkosti stávajícího přístaviště? To je vhodný prostor, protože je přímo na Baťově kanále,“ míní Lucie Mikulová z petičního výboru.

Argumentuje tím, že je tam lepší dopravní dostupnost, poblíž obchody, čerpací stanice, nechybí cyklostezka.

„Není to v rozporu s ochranou přírody. Také by se nepřerušovala povodňová hráz Moravy,“ vypočítala Mikulová. „Nejsme proti jakémukoliv přístavu. Víme, že tam je politický zájem obcí a kraje. Říkáme jen, že vybraná lokalita není vhodná.“

Vizualizace plánovaného přístaviště.

Přístav Slovácko za půl miliardy korun má vzniknout za železničním mostem na pravém břehu Moravy v místě zvaném Havaj. Z řeky se lodě dostanou kanálem do „bazénu“, kde má kotvit 50 menších plavidel. Bude tam servisní centrum umožňující čerpání pohonných hmot, doplnění pitné vody či odevzdání odpadu. Také parkoviště a hygienické zázemí.

Město plánuje vybudovat v okolí přístavu park, který odpůrcům nevadí. Podle Mikulové petici podepsalo zatím zhruba 70 procent obyvatel Trávníků, existuje už i v elektronické podobě. V květnu ji chtějí předat vedení města. „Chceme, aby byla lokalita přehodnocená,“ vzkázala Mikulová.

Obavy obyvatel jsou scestné, tvrdí město

ŘVC i město její argumentaci odmítají. „Pro nás není tématem, že by přístav mohl být někde jinde. Tato lokalita byla vybrána jako nejlepší, ostatní měly více nevýhod. Nikdy nemůžeme najít takovou, která vyhoví všem,“ reagoval mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Přístav má sloužit i jako ochrana lodí při povodních a bude disponovat zázemím a servisními službami. Pro toto by na Baťově kanále u stávajícího přístaviště podle Bukovského nebyl prostor. ŘVC vybíralo místo společně s radnicemi ve Starém Městě i Uherském Hradišti.

„Lokalita také prošla procesem EIA (v ní se posuzují dopady stavby na životní prostředí, pozn. red. ) i procesem změny územního plánu a v obou byla potvrzena jako vhodná,“ poznamenal Bukovský.

Podle něho nebude mít přístav s ohledem na proces EIA významný negativní dopad na okolí a výhrady lidí mohou pramenit z jejich neinformovanosti.

„Když soud zamítl žalobu spolku Děti Země, tak to tamní obyvatelé uchopili do svých rukou a chtějí záměr zablokovat. Myslím si, že jsou jejich obavy scestné. Tvrdošíjně však využívají všech mechanismů, které by mohly odvrátit investici jinam,“ míní starosta Starého Města Martin Zábranský.

Podle starosty nebude přístav rušit okolí a ruch během výstavby doprovází každou stavbu. Město se podle něho bude snažit nechat co nejvíce vytěžené zeminy na místě a využít ji při vzniku parku. Vytěžit se má 100 tisíc kubíků zeminy, z toho se zhruba polovina bude odvážet na skládku kolem rodinných domů.

Radnice uspořádá veřejné projednání

„Záměr podporuje celé zastupitelstvo a pracuje se na něm přes osm let,“ připomněl Zábranský. Poznamenal, že autoři petice nevyjádřili své námitky během projednávání změny územního plánu, která byla pro vybudování přístavu na Moravě nezbytná. Pokud by tak učinili, město by je vyhodnocovalo.

Přesto chce radnice uspořádat veřejné projednání záměru, na kterém by podle starosty mohli odpůrci zjistit, že přístav Slovácko nebude negativně zasahovat do krajiny.

Faktem ovšem je, že je navržený v území, kde žijí chránění živočichové. ŘVC dostalo výjimku do jeho zásahu, protože nad ochranou podle něho převažuje veřejný zájem, tedy především podpora turistického ruchu. Právě veřejný zájem napadly žalobou Děti Země. Mikulová nevyloučila, že by se lidé také mohli obrátit na soud.

Podle Zábranského je územní rezerva u stávajícího přístaviště na Baťově kanále v územním plánu stále pro případ, že by se i ten v budoucnu rozšiřoval. ŘVC chce zažádat o stavební povolení a do konce roku začít stavět, lodě by mohly v přístavu kotvit za dva roky.

