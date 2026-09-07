Starobní důchod bralo loni ve Zlínském kraji 103.359 lidí, v průměru 20.968 Kč

Plný starobní důchod pobíralo na konci loňského roku ve Zlínském kraji 103.359 seniorů, proti předchozímu roku jich bylo o 670 méně. Průměrná výše činila 20.968 korun, o 447 korun více než v předchozím roce, ale o 207 korun méně než byl loni republikový průměr. Uvedl to Český statistický úřad. Ve Zlínském kraji žilo na konci loňského roku zhruba 577.500 lidí.
Plný starobní důchod pobíralo loni v prosinci 52.955 žen a 50.404 mužů. Muži pobírali v průměru o 2449 korun více než ženy. Nejvyšší starobní důchod měli senioři v Praze, a to o 1418 korun vyšší než ve Zlínském kraji. Nejnižší důchod pobírali lidé v Karlovarském kraji, kde činil 20.329 korun. Muži ve Zlínském kraji čerpali důchod průměrně 22.223 korun, ženy 19.774 korun.
Některý z typů důchodů pobíralo v kraji na konci loňského roku 167.867 lidí, o 863 méně než předloni. Nejpočetnější skupinu tvořili příjemci plného starobního důchodu, tedy důchodu vypláceného bez souběhu s vdovským či vdoveckým důchodem. Průměrný důchod činil 20.089 korun, o dvě procenta a 398 korun více než předloni. Průměrný důchod v Česku byl o 105 korun vyšší. Nejvyšší byl v Praze, kde činil 21.674 Kč, nejnižší v Karlovarském kraji, pouze 19.573 Kč. V porovnání s rokem 2021 vzrostl průměrný důchod ve Zlínském kraji o 37,2 procenta, uvedli statistici.
V posledních letech přibývá lidí, kteří odcházejí do důchodu předčasně. "V prosinci 2025 pobíralo ve Zlínském kraji předčasný starobní důchod, ať už samostatně nebo v souběhu s vdovským či vdoveckým, 35,8 procenta starobních důchodců. Ve srovnání s rokem 2016 tak vzrostl podíl osob, které do důchodu odešly předčasně, a to o 9,1 procentního bodu," uvedli statistici.
Podle údajů České správy sociálního zabezpečení žilo v kraji na konci loňského roku 59 stoletých a starších osob, z toho 53 žen a šest mužů. V Česku bylo 1142 důchodců ve věku 100 a více let.