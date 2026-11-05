Starostkou Otrokovic zůstane Večerková z ANO

Starostkou Otrokovic na Zlínsku zůstane Hana Večerková (ANO), která byla v čele města i v předchozích dvou volebních obdobích. Místostarostou je dál Petr Ťopek (Občané OE s podporou Pirátů), sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Vaculová. Ustavující zasedání zastupitelstva bylo ve středu. Koalici vytvořilo hnutí ANO, které komunální volby ve městě vyhrálo, s Občany OE s podporou Pirátů a Společně pro Otrokovice. V třiadvacetičlenném zastupitelstvu mají 16 mandátů.
"Vedle Hany Večerkové a Petra Ťopka budou v radě města působit Oldřich Mlčák, Miroslav Schmidt a Marcel Meravý za ANO, Pavel Beznoska za Občany OE s podporou Pirátů a Martina Fabriková za Společně pro Otrokovice. Novými členy rady jsou Marcel Meravý a Pavel Beznoska, ostatní ve svých funkcích pokračují," uvedla mluvčí.
Nová koalice naváže na spolupráci z minulého volebního období. Před čtyřmi lety ve městě vznikla koalice hnutí ANO s Občany OE s podporou Pirátů, lidovci, OMMO – hlas občana, ČSSD a ODS.
ANO získalo v letošních komunálních volbách v Otrokovicích, kde žije asi 17.000 lidí, 11 mandátů, Občané OE s podporou Pirátů tři, stejně jako Otrokovice srdcem+ODS+STAN. Po dvou mandátech získali Společně pro Otrokovice, Doma s podporou TOP 09 a SPD.