Starostou Kroměříže bude opět Tomáš Opatrný (ANO), koalici tvoří pět uskupení

Starostou Kroměříže zvolili dnes zastupitelé Tomáše Opatrného, volebního lídra hnutí ANO, které letošní komunální volby ve městě vyhrálo. V čele města byl i v předchozích čtyřech letech. Na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva podpořilo Opatrného kandidaturu na starostu 17 z 26 přítomných zastupitelů.
V koalici na kroměřížské radnici budou ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí, Občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a KM26. V obdobném složení působila koalice i dosud. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má 16 křesel. Opoziční křesla obsadí zástupci uskupení Hlas pro Kroměříž, Zdravé Kroměřížsko a První volba pro Kroměříž a místní části.
Jednačtyřicetiletý Opatrný, který získal ve městě 2572 preferenčních hlasů, bude opět uvolněným starostou, tedy s nárokem na plný plat. Při volbě neměl protikandidáta. Uvolněnými místostarosty zvolili zastupitelé Pavla Motyčku (KDU-ČSL), který byl místostarostou i v minulých čtyřech letech, a dosavadní radní Vladimíru Vondráčkovou (za ANO). Třetí místostarosta Jan Hebnar (ODS) bude funkci vykonávat jako neuvolněný, což znamená, že za ni nepobírá plný plat. Stejně tomu bylo v jeho případě i v minulém volebním období.
Programové prohlášení plánuje koalice představit do 30 dnů. "Díky tomu, že pokračuje stávající spolupráce v rámci stran, které se podílely na vedení města i v minulém volebním období, tak jsem přesvědčen, že hlavní body budou dokončení rekonstrukce plaveckého bazénu, výstavba nových městských bytů, bude to výstavba nové sportovní haly, investice do sportovišť, investice a výstavba nových domovů pro seniory a samozřejmě běžná údržba města," řekl dnes ČTK Opatrný.
V devítičlenné radě spolu se starostou, místostarosty a místostarostkou zasednou Martin Bsonek (za ANO), Dalibor Mráz (ANO), Hugo Strachvic (TOP 09) a za OK občany Kroměříže jako uvolněný radní Evžen Petřík (nestr.). Devátým radním bude Karel Holík (SOCDEM) zvolený za KM26, který byl dosud místostarostou. Předsedkyní finančního výboru zvolili zastupitelé Blanku Šimůnkovou (KDU-ČSL). Předsedou kontrolního výboru zůstane Jaroslav Němec (Hlas pro Kroměříž), který byl starostou města v letech 2014 až 2022.
Opoziční zastupitel Petr Komínek (za Hlas pro Kroměříž) kritizoval, že v kontrolním výboru jsou i při započtení předsedy čtyři zástupci opozice a pět zástupců koalice. "V podstatě tento výbor bude paralyzovaný pro svou činnost," řekl Komínek. Starosta Opatrný opáčil, že opozice má předsedu výboru. "Nechtěl bych, aby se kontrolní výbor stal nějakým bojištěm," uvedl Opatrný.
Hnutí ANO ve volbách v Kroměříži získalo osm mandátů. Druhou příčku obsadil Hlas pro Kroměříž s pěti zastupiteli. Po třech křeslech mají Zdravé Kroměřížsko, seskupení KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí a První volba pro Kroměříž a místní části. Dva mandáty získali Občanští demokraté a kroměřížské osobnosti a OK občané Kroměříže. Jedno křeslo obsadilo hnutí KM26.
Po minulých volbách v roce 2022 působila koalice na kroměřížské radnici ve složení ANO, KDU-ČSL a nezávislí, ČSSD a nezávislé osobnosti, ODS, OK občané Kroměříže a Zdravé Kroměřížsko. Držela 17 z 27 křesel. Od letošního března po odchodu Zdravého Kroměřížska do opozice jich měla 16. Zdravé Kroměřížsko sice mělo dva mandáty, tehdejší ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková však toto politické uskupení opustila a v koalici zůstala.