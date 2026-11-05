Starostou Luhačovic na Zlínsku bude nadále Marian Ležák, město vede od roku 2018

Starostou Luhačovic na Zlínsku zůstane Marian Ležák (nestr. za Pro Luhačovice), který město vedl v předchozích dvou volebních obdobích. Místostarostou je stejně jako v minulém volebním období Daniel Mejzlík (nestr. za Pro Luhačovice). ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Hana Srncová. Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo dnes.
Uskupení Pro Luhačovice získalo ve volbách 65,47 procenta hlasů a 15 mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. V lázeňském městě by mohlo vládnout samo, Ležák však dříve ČTK řekl, že chce do koalice přibrat další partnery. V koalici jsou kromě uskupení Pro Luhačovice také Nezávislí Luhačovjané a ODS. Koalice je stejná jako v minulém volebním období, kdy ji Pro Luhačovice utvořilo se STAN, ODS a Nezávislými. STAN a Nezávislí se letos spojili a vytvořili kandidátku Nezávislí Luhačovjané.
"Děkuji zastupitelům za důvěru. V novém volebním období chceme navázat na rozpracované projekty a pustit se do nových. Těším se na spolupráci se všemi zastupiteli," uvedl Ležák. V létě byl účastníkem tragické dopravní nehody, kterou se zabývá policie. "Až policie případ uzavře, tak se k tomu samozřejmě postavím," uvedl dříve Ležák.
V sedmičlenné radě města jsou kromě Ležáka a Mejzlíka za Pro Luhačovice také Josef Michálek, David Rumpík a Patrik Hetmer. Radním za Nezávislé Luhačovjany bude Robert Kolařík, za ODS Ladislav Šústek. "Zastupitelstvo na ustavujícím zasedání zřídilo finanční a kontrolní výbor a zvolilo jejich předsedy i členy. Do čela finančního výboru zastupitelé zvolili Adama Buberníka (za Pro Luhačovice), do čela kontrolního výboru Michala Kubelu (za Patrioti s podporou KDU-ČSL)," uvedla mluvčí.
Uskupení Pro Luhačovice získalo ve volbách 15 mandátů, na druhém místě byli Patrioti s podporou KDU-ČSL, kteří mají tři mandáty. Třetí Nezávislí Luhačovjané získali dvě křesla v zastupitelstvu a čtvrtá ODS jedno.