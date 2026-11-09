Starostou Uherského Brodu zůstane lidovec Kubáník, koalici tvoří tři uskupení

Starostou Uherského Brodu na Uherskohradišťsku zvolili dnes zastupitelé Ferdinanda Kubáníka (KDU-ČSL). V čele města je od září 2024, starostou byl i mezi lety 2018 a 2022. Koalici na uherskobrodské radnici tvoří Společně pro Brod – KDU-ČSL a nezávislí kandidáti, Občanští demokraté a nezávislé osobnosti a Mladí Broďani. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má 17 křesel.
Místostarostou zůstává Miroslav Polášek (ODS), křeslo druhého místostarosty obsadil Štěpán Vráblík (Piráti, za Mladé Broďany). V devítičlenné radě města usednou se starostou a místostarosty také Vít Doležálek (KDU-ČSL), Terezie Fojtíková (KDU-ČSL), Patrik Kunčar (KDU-ČSL), Karel Hřib (ODS), Zdeněk Žaigla (ODS) a Barbora Sedláčková (nestr., za Mladé Broďany).
Mezi priority vedení města patří podle starosty vybudování domova pro seniory. Plánuje též pokračovat v projektové přípravě nadjezdu u závodu Raciola Uherský Brod. "Samozřejmě velkým a důležitým tématem pro nás také zůstává obchvat Těšova a další věci, které podrobně představíme, až bude vyhotoveno programové prohlášení rady města. Očekávám, že zhruba do tří měsíců bychom představili priority naší koalice," řekl Kubáník. Těšov je místní částí Uherského Brodu.
Předsedou kontrolního výboru zvolili zastupitelé Martina Dvořáka (ANO). Předsedou finančního výboru bude opět Štěpán Janík (KDU-ČSL), který funkci zastával i v minulém volebním období. "Zřízení dalších výborů, stanovení počtu členů výboru, volba předsedů dalších výborů a volba dalších členů výborů proběhne na dalším zasedání zastupitelstva města, to znamená v prosinci," uvedl starosta.
Kandidátka Společně pro Brod – KDU-ČSL a nezávislí kandidáti letošní komunální volby v šestnáctitisícovém Uherském Brodě vyhrála se ziskem 25,11 procenta hlasů a sedmi mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se šesti mandáty, zamíří do opozice. Třetí Občanští demokraté a nezávislé osobnosti mají pět mandátů, stejně jako čtvrtí Mladí Broďani.
Do zastupitelstva se dostali ještě Nezávislí za rozvoj města Uherský Brod se čtyřmi mandáty. Zatímco dosud působili spolu s KDU-ČSL, ODS a uskupením Brod Žije! na radnici v koalici, nyní zamířili do opozičních lavic.