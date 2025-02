Novinka u hranic může zpřesnit vážení kamionů a zabránit fintám řidičů

Řidiči se přitom pokoušejí různými manévry vážení ovlivnit, například náhlým přibrzděním před najetím na váhu, čímž odlehčí zadní nápravu, která je nejvíce zatížená.

Firma Tenzováhy společně s Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci výzkumu hledá způsob, jak těmto fintám zabránit, přesněji řečeno, jak je zohlednit při vážení, které by pak bylo přesnější.

„Výzkum je zaměřený na to, jestli jsou manévry řidičů měřitelné, a když se ukáže, že ano, tak je zapojíme do vážení,“ nastínil jednatel firmy Tenzováhy Jan Vysloužil.

Zlínský kraj pro vážení poskytl prostor, protože přetížené kamiony ničí silnice, které patří i jemu. „Při tomto vážení se řidiči často snaží obejít nebo narušit proces vážení tak, aby výsledek nemohl být vůbec vydán anebo byl v následném správním řízení uznán za chybný a řízení bylo zastaveno,“ řekl krajský radní přes dopravu Radek Doležel.

„Proto plně podporujeme vývoj nové technologie, která by tento nešvar měla eliminovat,“ doplnil.

Projekt má několik podmínek, jež bude třeba splnit, aby mohl úspěšně fungovat. Jisté je zatím jen to, že někteří řidiči se snaží váhy obelstít.

Matematika na silnici

„Musíme děj nejdříve matematicky popsat, pak najít nástroje, jakými je možné ho detekovat. Pokud se nám ho podaří kvantifikovat a pokud dostaneme dotaci, tak se zlepší vážení kamionů v České republice,“ předestřel Vysloužil.

S vývojem pomůže Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, která má v této oblasti zkušenosti. Když všechno dobře dopadne, bude princip zařízení spočívat v tom, že nasnímá chování kamionů před najetím na váhu a převede ho do čísel. To se zatím nikde v Česku neděje. Výzkum by mohl být ukončen v roce 2027. Pak se technologie zavede do praxe, což může trvat další rok. „Zabrání to řidičům, aby narušovali proces vážení,“ uvedl Vysloužil.

Firma bude na jaře žádat o peníze na výzkum ministerstvo průmyslu a obchodu. Mohla by dostat přes polovinu nákladů.

Váhu v Novém Hrozenkově společnost loni rekonstruovala a použila u toho výsledky z posledního výzkumu. Už teď je poměrně velmi přesná. „Smyslem je omezit devastaci vozovek vlivem přetížených vozidel,“ dodal Doležel.